脫逃失敗！北海道男驚見6豬路邊嗑草報警 日網嘆：去哪都地獄

根據日媒「北海道放送」報導，在10月14日上午7點45分左右，北海道豐頃町的大津漁港附近，上演了一場離奇又幽默的脫逃記。一名前往漁港上班途中的男性民眾驚見道路旁有豬隻遊蕩，連忙報警：「漁港乘船處附近有豬出沒。」

警方趕抵現場時，發現共有6頭大豬在路邊閒晃。令人哭笑不得的是，這群逃犯完全沒有驚慌暴衝，反而非常愜意地在路旁低頭大啖青草，現場氣氛格外悠哉。經警方調查後，這6頭豬可能是從距離現場約800公尺外的食用肉品加工廠圍欄縫隙溜出，享受「短暫的自由」。所幸現場並未造成交通事故或人員受傷，加工廠接獲通報後立即派員趕赴現場，迅速且順利地將6頭豬全數收回，結束豬隻們的清晨公路大冒險。

這起脫逃事件曝光後，立刻引來眾多日本網友趣味留言。對於日媒以「順利回收」定調結局，網友紛紛無奈吐槽：「不是用『捕獲』，竟然是用『回收』啊…」、「對豬來說根本不算順利，是災難吧」、「好不容易逃出來了，怎在路邊吃草？」。更有人細數牠們即將面對的殘酷命運，留言「豬肉丼飯、培根、豬排丼、火腿、叉燒、豬肉味噌湯…」，甚至聯想到當地野生熊隻數量大增的情況，直呼：「不是被熊吃，就是被人吃，兩邊都是地獄」，引來其他人笑嘆「真是不管何時，北海道都充滿新聞題材」。