【動物冷知識】一個是巨人、一個是迷你版！毯子章魚雌雄差距竟超過100倍

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男女有別，在動物世界中更是如此。有些動物的雌雄不只長得不一樣，體型甚至能差上好幾十倍！這種現象稱為「兩性異形」，而大自然中有些動物的差異，真的誇張到讓人懷疑他們是不是同一種生物！

今天就讓我們一起來看看，3個兩性異形的動物冷知識吧！

毯子章魚有著極端的兩性異形，雄性體長只有約 2～2.4 公分，雌性卻能長到超過 2 公尺，體長差距超過 100 倍，體重差距更是驚人的4萬倍！

雌性毯子章魚需要孕育大量的卵，因此體型越大，就越有本錢生養下一代；雄性則只需要找到雌性、成功交配，就算完成任務了。

簡單來說，雌性忙著擴大育兒房，雄性只要帶著精子去赴約就好！ 久而久之，兩者就演化出宛如巨人與迷你版的驚人差距。

美鰭亮麗鯛的雌雄體型剛好相反，雄魚體長可以超過 10 公分，雌魚則只有約 4～6 公分。

雄魚會把空蝸牛殼搬運到自己的領地，建立繁殖場所，讓雌魚能躲進殼裡產卵。

雄魚收集的蝸牛殼越多，就越有機會吸引更多雌魚前來繁殖，根本是魚界的房地產大亨！

捻翅蟲是一類寄生昆蟲，常見宿主包括蜜蜂、胡蜂、葉蟬、椿象等昆蟲。他們的雌雄不只體型不同，連生活方式都截然不同。

雄蟲成蟲後會離開宿主，長出翅膀，在空中飛行並尋找雌蟲。

雌蟲則大多終生寄生在宿主體內，身體高度特化，沒有翅膀，只有部分頭胸部會露出宿主體外，讓雄蟲能與他交配。

交配後，雌蟲會在體內孕育下一代，卵孵化後直接產下初齡幼蟲，而不是把卵產在外面。幼蟲離開母體後，就會開始尋找新的宿主。

從交配到孕育下一代，雌蟲幾乎都在宿主身上完成一生大事，連生小孩都不用搬家！

大自然中的兩性異形，不只是外表上的差異，更反映出不同的繁殖策略與生存方式呢！

參考資料：1、2、3