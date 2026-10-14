虎頭蜂進入活動高峰期 台東蜂螫救護年增44％…專家：入秋最兇猛

時序已入秋，進入虎頭蜂活動高峰期，台東縣政府統計今年1至9月捕蜂案件較去年同期增加約560件；消防局同期受理蜂螫緊急救護案件39件，較去年同期27件增加12件，年增率達44.4％，已逼近去年全年40件。捕蜂專家吉亞努說，「入秋的虎頭蜂最兇猛」。

縣府農業處指出，去年與今年9月底同期比較捕蜂案件數增加約560件，民眾若發現住家周邊有蜂類侵擾，可撥打1999專線，由捕蜂捉蛇團隊依案件狀況評估並採取適當處置。千萬不要發現蜂巢就自行處置，增加蜂螫風險。蜂巢處理一般為早上8點至晚上10點，但由於蜂巢處置比捉蛇有難度，所以時間會有彈性，但必須48小時內完成。

隨著進入虎頭蜂活動頻繁季節，也大大增加民眾戶外活動易遭攻擊的風險；消防局同期受理蜂螫緊急救護案件39件，較去年同期27件增加12件，年增率達44.4％，已逼近去年全年40件。案件顯著攀升，顯示今年度野外或淺山環境的蜂巢密度偏高，亦可能與民眾戶外活動人潮增加、路徑重疊度提升有關。

太麻里鄉有居民在臉書發文表示，日前自己與家中狗狗外出時遭蜂群追逐，所幸沒有受傷。貼文指出，為了遊客及居民安全，有民間社團幹部自掏腰包聘請專業捕蜂人員，經過十多天規畫與勘查，已拆除山區可到達位置的6個虎頭蜂巢，其他蜂巢則因車輛無法抵達而未能處理。

「附近聽到嗡嗡嗡，跑就對了。」有部落村民說，近來觀察到蜂巢似乎有往低海拔移動的情形，出沒位置愈來愈靠近部落及社區，讓大家不得不更加留意。

另捕蜂專家吉亞努說，時序進入秋天，是虎頭蜂築巢繁殖，也是蜂群撫育新蜂后並進行分巢的季節，蜂群會加大警戒變得更凶猛。

縣府表示，民眾若發現住家周邊有蜂類侵擾，可撥打1999專線，由捕蜂捉蛇團隊依案件狀況評估並採取適當處置。戶外活動時，建議穿著白色、灰色或淺藍色等淺色長袖衣褲，避免粗糙刷毛材質，也應避免使用香水或氣味濃烈的化妝品；食物、甜食、水果及果皮應妥善密封收好，避免吸引蜂類。

消防局呼籲民眾行經山區、步道或草叢時，若發現蜂群大量活動，應提高警覺並繞道而行；若遭蜂群追逐，應以衣物保護頭部、臉部及頸部，盡速朝遠離蜂巢的方向逃離，尋找室內或安全處所，切勿停留拍打蜂隻或攻擊蜂巢。