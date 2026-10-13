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少年遭熊攻擊全身傷！口袋裡手機被咬到突起火…救了他一命

聯合新聞網／ 綜合報導
少年口袋裡的智慧型手機被熊咬壞，手機隨即起火，意外救了他一命。 圖／AI生成
少年口袋裡的智慧型手機被熊咬壞，手機隨即起火，意外救了他一命。 圖／AI生成

俄羅斯西伯利亞近日發生一起驚險的熊攻擊事件，一名15歲少年與友人進入森林查看蜂箱時，意外遭熊襲擊。他為了躲避攻擊爬上樹，仍被熊拖下地面，多次遭到撕咬，沒想到放在褲子後口袋的手機遭熊咬壞後竟起火燃燒，火焰意外嚇退熊隻，成為少年逃過一劫的關鍵。

根據《Moneycontrol》報導，俄羅斯調查委員會地方分部於8日通報，事件發生在阿爾泰邊疆區索爾頓斯基區（Soltonsky）。當地因野生掠食動物出沒，先前已實施緊急措施。事發當時，少年與一名成年友人前往偏遠森林地點巡視蜂箱，沒想到碰上了一隻熊。

少年發現熊後，立即爬上樹木試圖避難，卻仍遭熊撞落地面，接著被多次撕咬，造成頭部及身體受傷。就在情況危急之際，熊咬壞少年放在後口袋的智慧型手機，手機隨即起火，火焰不僅燒傷少年，也讓熊受到驚嚇，最終逃離現場。

鋰離子電池在遭到刺穿或嚴重損壞時，可能起火甚至爆炸。這次手機受損引發的火焰，意外成為少年脫離險境的契機。不過，少年傷勢仍相當嚴重，救護車將他送往比斯克市中央醫院時，醫療人員評估其情況危急，後續又轉往莫斯科的醫院接受進一步治療，同行的成年男子則未受傷。

目前獵人正搜尋涉事熊隻，調查人員也已針對相關疏失展開調查。官員推測，野火可能迫使熊隻接近人類活動區域。

此外，俄羅斯今年人熊衝突也引發關注。CNN報導，單是9月，全國至少就有16起人熊接觸致死事件。隨著熊隻為冬眠尋找食物，人類與熊在蜂箱、莓果採集地及村落附近相遇的風險也隨之增加。專家提醒，遇到熊時應保持冷靜、緩慢後退，並在法律允許的情況下攜帶防熊噴霧，切勿將手機視為防熊工具。

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