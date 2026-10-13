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賞灰面鵟鷹亂象不斷 放沖天炮製造鷹群起飛最重罰30萬元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
灰面鵟鷹。圖／墾管處提供
灰面鵟鷹。圖／墾管處提供

十月是灰面鵟鷹過境高峰期，國慶連假期間吸引許多民眾到屏東縣滿州鄉港口村、里德社區賞鷹，但傳出有不肖人士燃放沖天炮，只為了製造鷹群集體起飛的壯觀畫面。墾丁國家公園管理處表示將加強查處，若查到放炮嚇鷹的行為最重可依動保法處最高30萬元罰鍰。

有網友PO文指出，今年國慶連假期間有不肖人士，為了讓鷹群集體驚飛帶給拍攝者及觀賞者震撼畫面，竟燃放沖天炮驚嚇在樹林中休息的灰面鵟鷹。連珠沖天炮發出的巨響，每半小時至一小時就放一次，讓剛歇息的灰面鵟鷹神經緊繃，不斷降落起飛疲於奔命。

詢問結果有村民辯稱是田裡在趨趕猴子，但燃放時間都在下午鷹群正在集結時候，網友質疑誰會在這個時間趨猴？他說，一年一度的賞鷹人潮也帶給地方消費，這種做法可以讓觀光及環境永續嗎？PO文一出不少網友也都附和，都表示聽到並看到有人放沖天炮。

墾丁國家公園管理處獲報後前往稽查，並未當場查獲燃放鞭炮行為，只能向民眾加強勸導。為了避免類似情況，會在鷹群落下休息時間派員前往查看，若有燃放鞭炮或製造聲響方式驚嚇鷹群，將依「國家公園法」處3000元罰鍰，情節重大者將函請屏東縣政府依「野生動物保育法」加重處罰。

屏東縣政府農業處表示，騷擾保育類野生動物可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金；致野生動物死亡者可處2年以下徒刑及高達50萬元罰金，呼籲民眾勿以身試法。

十月是灰面鵟鷹過境高峰期。圖／墾管處提供
十月是灰面鵟鷹過境高峰期。圖／墾管處提供

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