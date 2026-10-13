「真的是狗肉！」台南移工虐犬案翻車 台南市農業局表達歉意

台南市議員林燕祝今年7月接獲陳情，指安南區一處外籍移工宿舍疑似發生虐犬事件，甚至傳出屠殺犬隻、食用狗肉情形，南市動保處當時採樣初步判定為豬肉、雞肉，但後續檢驗卻驗出狗肉。林燕祝今開記者會，質疑市府未及時公布調查結果，並要求追查肉品來源及犬隻是否遭非法宰殺。台南市農業局坦承，未第一時間向市民及民代說明是疏失，對此表達歉意。

林燕祝表示，當時現場有5隻約2個月大的幼犬，後腿全斷、只能拖行移動，另有母犬失蹤，令人懷疑是否涉及虐犬或宰殺食用，而承租宿舍的6名菲律賓籍移工則稱並未虐狗，冰箱內肉品也是購買而來，因此要求動保處採樣化驗。

她指出，移工當時以肉類價格昂貴為由，不願讓動保人員將所有肉品帶回檢驗，讓證據是否完整受到質疑，如今，檢驗結果已出爐，相關單位卻遲未完整對外說明，不僅錯失追查黃金時間，也增加釐清肉品來源及是否涉及其他不法行為的難度，動保處甚至「用新聞稿打臉民代。」

林燕祝要求，市府應主動說明案件處理流程，追查犬隻是否遭非法宰殺，以及背後是否涉及屠宰、販售等行為。國民黨台南市議員參選人李佳蓉也批評，動保處「檢驗前急著否認、檢驗後忙著掩蓋」，動物不會說話，保護動物是政府的責任，政府有責任查明真相、對外說明，並加強尊重生命的教育。

農業局長馮祥勇表示，接獲台大檢驗報告後2至3天內即已知悉相關內容，並依法移送地檢署偵辦，但第一時間未向市民及民代公開說明，確實是農業局的疏失，對此相當抱歉。考量外籍移工可能因語言隔閡，不了解台灣相關法規，市府將擴大跨語系宣導，尤其針對虐待、宰殺犬隻等問題，加強正向生命教育。

動保處長方川和說明，7月7日發布的初步訊息，是針對當天現場了解的狀況進行說明；基因比序等專業檢驗約需3至4周，動保處在7月29日收到正式檢驗報告後，即送交地檢署偵辦。針對證物保全及時效性問題，未來將與警方加強橫向聯繫，而近期各地頻傳虐犬及殘害犬隻案件，動保處也高度重視，嚴正依法處理各類虐待動物案件，守護動物權益。

台南市議員林燕祝今年7月時曾接獲陳情，指安南區一處外籍移工宿舍疑似發生虐犬事件，冰箱肉品後續檢驗更檢出狗肉，要求市府追查肉品來源及犬隻是否遭非法宰殺。圖／林燕祝服務處提供