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影／動保團體送公投提案書 要求全面禁止山豬吊

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣動物共生聯盟發言人柯元傑現場示範「山豬吊」及「林保署改良式山豬吊」。指改良式多了「可調整的限位環」，但其實二種山豬吊本質一樣。記者黃義書／攝影
台灣動物共生聯盟發言人柯元傑現場示範「山豬吊」及「林保署改良式山豬吊」。指改良式多了「可調整的限位環」，但其實二種山豬吊本質一樣。記者黃義書／攝影

台灣動物共生聯盟、台灣動物保護行政監督聯盟等動保團體，上午前往中選會再次送「禁止山豬吊公投提案書」給中央選舉委員會，高呼「尊重生命 全面禁止山豬吊」。

動保團體表示兩年前禁止山豬吊公投送件遭駁回，動保團體再次送件要求停止動物傷害，也是要求保障人民的創制權，呼籲中選會依法受理、勿再阻擋公投投。動保團體也呼籲政府提出狩獵與農損防治配套，別讓原住民族、農民與動物繼續承擔政策不作為的代價。

台灣動物共生聯盟發言人柯元傑現場示範「山豬吊」及「林保署改良式山豬吊」，指改良式多了「可調整的限位環」，但其實二種山豬吊本質一樣。柯元傑表示山豬吊以金屬繩索布置彈簧「續壓裝置」束綁動物肢體，可能勒傷、斷肢甚至死亡。陷阱無法辨識捕捉對象，野生動物、犬貓及保育類動物都可能受害，動物遭受傷害後，設置者往往難以追蹤。

台灣動物共生聯盟、台灣動物保護行政監督聯盟等動保團體，上午前往中選會再次送「禁止山豬吊公投提案書」給中央選舉委員會。記者黃義書／攝影
台灣動物共生聯盟、台灣動物保護行政監督聯盟等動保團體，上午前往中選會再次送「禁止山豬吊公投提案書」給中央選舉委員會。記者黃義書／攝影

台灣動物共生聯盟、台灣動物保護行政監督聯盟等動保團體，上午前往中選會再次送「禁止山豬吊公投提案書」給中央選舉委員會，高呼「尊重生命 全面禁止山豬吊」。記者黃義書／攝影
台灣動物共生聯盟、台灣動物保護行政監督聯盟等動保團體，上午前往中選會再次送「禁止山豬吊公投提案書」給中央選舉委員會，高呼「尊重生命 全面禁止山豬吊」。記者黃義書／攝影

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禁山豬吊公投提案書今再送中選會 動保團體提雙案 籲依法受理勿再阻擋

動保團體曾於2024年提出全面禁止山豬吊公投，但後續因涉及原住民族狩獵權、農損防治及立法裁量等爭議，遭到中央選舉委員會駁回。台灣動物共生聯盟及動保團體等再次發起「禁止山豬吊」公投，今將募集到的逾1.2萬份提案書送交中選會，要求中選會勿再以過度限縮的解釋阻擋人民公投權。

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