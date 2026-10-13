禁山豬吊公投提案書今再送中選會 動保團體提雙案 籲依法受理勿再阻擋

動保團體曾於2024年提出全面禁止山豬吊公投，但後續因涉及原住民族狩獵權、農損防治及立法裁量等爭議，遭到中央選舉委員會駁回。台灣動物共生聯盟及動保團體等再次發起「禁止山豬吊」公投，今將募集到的逾1.2萬份提案書送交中選會，要求中選會勿再以過度限縮的解釋阻擋人民公投權。

提案團體指出，山豬吊以金屬繩索搭配彈簧續壓裝置束綁動物肢體，可能造成勒傷、斷肢甚至死亡，且陷阱無法辨別捕捉對象，野生動物、犬貓及保育類動物都可能受害，動物遭到傷害後，設置者卻往往難以追查。

台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳說，本次提案採A、B雙案並行，A案要求全面禁止含金屬材質的彈簧續壓式套索陷阱（山豬吊）使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入；B案則要求修正「動物保護法」，從製造、販賣等源頭進行管制。

台灣動物共生聯盟發言人、公投提案人柯元傑表示，上次中選會駁回公投的理由，主要是農民有防治農損的需求和原住民族的狩獵權力，這次2案其實都有尊重原住民族傳統狩獵文化與權利，因為以樹、竹、藤、麻等天然材質製作、不符合提案所列金屬繩索及彈簧續壓裝置條件的傳統獵具，也因此不在禁止範圍。

柯元傑說，農民面對農損，也需要實際支持，政府應提供電圍網、圍籬、防護網罩等防治措施，並完善農損通報、現勘與補償機制，不能只以狩獵與農損需求為由延後處理，卻未提供可行的替代方案。

共同提案人謝昊穎表示，源頭管制很重要，所以才提第2個案子，防止相關金屬陷阱輸入到台灣，這樣才能夠減量，呼籲立法院能夠禁止獸夾和山豬吊，文明高度取決如何對待動物，呼籲中選會不要再駁回，由人民決定這樣的陷阱是否要繼續留在台灣。

台灣樹人會召集人潘翰疆說，自己身為上次的公投領銜人，2024年禁止山豬吊公投遭中選會駁回，後續行政訴訟亦敗訴，中選會儼然已經變成「公投沒收委員會」，呼籲中選會依法受理、勿再阻擋公投，讓傷害性獵具退出市場。