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樹獺慢活不是懶 北市動物園10月17日快閃活動推廣保育

中央社／ 台北12日電

北市動物園表示，每年10月20日為國際樹獺日，樹獺在熱帶雨林中慢活，與其飲食及生存方式有關，而森林開發則威脅其生存。動物園將於17日舉辦快閃活動，邀民眾了解如何參與樹獺保育。

台北市立動物園今天發布新聞稿指出，每年10月20日是「國際樹獺日」（International Sloth Day），身為雨林生態系中重要成員的樹獺，並不只是「住在樹上的慢活動物」，動物園17日將舉辦快閃活動，分別於上午11時及下午2時在熱帶雨林室內館分享樹獺小知識，邀大小朋友一起參與。

動物園表示，其實在日常生活中，從選擇有永續來源的木材與紙製品、減少一次性用品、珍惜食物、降低不必要的消費，到拒絕購買來源不明的野生動物及其產製品，都可參與守護樹獺的「綠行動」，一起守護牠們。

動物園指出，目前全世界的樹獺分為兩科共6種，分別是霍氏樹獺、二趾樹獺、侏三趾樹獺、鬃毛三趾樹獺、白喉三趾樹獺及褐喉三趾樹獺。北市動物園照養的是二趾樹獺，前肢有2個彎曲勾爪，後肢則是3個勾爪。

二趾樹獺分布在南美洲，主要棲息於熱帶雨林內，大部分時間都懸吊在樹上進食、睡眠、交配，甚至育兒，鮮少從樹冠層下到地面活動。因為吃的是能量密度相對低的植物性食物，所以演化出低代謝、低能量消耗的生活方式，因此慢不是單純懶惰，而是生存之道。

動物園說明，樹獺不像猴子可以輕鬆跨越大片空地，而是高度依賴樹冠層，牠們灰褐色的長毛表面經常生長藻類，帶有些許綠色色澤，與樹冠環境相近，形成保護色。森林是牠們生活所需的家，當森林被人類開發切割，樹與樹之間的距離變大，就可能讓牠們難以安全移動，威脅其生存。

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