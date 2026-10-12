快訊

入獄遭管理員毆打、潑馬桶水 死亡受刑人家屬看監視器：太侮辱人

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 拆除招牌畫面曝

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

聽新聞
0:00 / 0:00

猛禽過境滿州疑遭宮廟鞭炮驚飛 墾管處重點時刻監看

中央社／ 屏東縣12日電

正值猛禽秋過境期，有民眾在國慶連假期間前往屏東滿州鄉熱門賞鷹地點，發現疑有宮廟活動頻放鞭砲，導致鷹群驚飛。墾管處表示，現場未查獲，重點時刻將加派人員監看。

恆春半島是猛禽南渡前重要停棲地，依墾管處委託台灣猛禽研究會進行的「墾丁秋季遷徙猛禽調查」資料，從8日起一連5天，灰面鵟鷹過境量每天都破萬。

國慶連假期間不少民眾前往滿州鄉，欣賞大批鷹群尋找夜棲地奇景。不過，卻有鳥友發現，疑有宮廟活動頻放鞭炮，讓已歇下的鷹群驚飛。

墾管處今天告訴中央社記者，管理處獲報後已請保七總隊第八大隊及當地志工前往查處，現場未查獲燃放鞭炮行為。已向廟方與在場民眾勸導，正值候鳥過境期，猛禽停棲後南飛，尚有近400公里路程；呼籲民眾友善對待嬌客，讓鷹群安心棲息，不得燃放鞭炮驚擾。

墾管處表示，為避免類似情況再次發生，管理處將在下午鷹群落下尋覓夜棲處的重點時刻，派員就近監看。

此外，由於不少愛鳥人士前來觀賞拍照，墾管處也提醒民眾，不得以燃放鞭炮或製造聲響方式驚嚇鷹群，求取群鷹飛舞景象，否則一經查獲，將依國家公園法處以新台幣3000元罰款，情節重大者將函請屏東縣政府依野生動物保育法加重處置。

屏東縣政府農業處表示，若民眾發現疑似騷擾保育類野生動物行為，可通報保七處理。如確認騷擾保育類野生動物成立，可依野保法處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金；致野生動物死亡者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

墾管處 猛禽 宮廟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

小琉球國慶連假萬人登島…垃圾暴增2到3倍 機車違停開16張罰單

國慶連假樂園大放送！身分證湊「1、0」享優惠 國慶寶寶免費玩雲仙

橫濱中華街國慶遊行 舞龍舞獅、國旗隊伍熱鬧登場

新北疑狂犬病鼬獾咬狗 動保處：帶回犬隻隔離化驗

相關新聞

日夜有溫差！明晨輻射冷卻影響「下探16度」 周三起北東降雨機率增

明天各地依然為晴到多雲的好天氣，但清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫下探至16、17度，中央氣象署預報員張承傳表示，周三起東北季風增強，北東降雨機率增加，溫度也會略降；另外，關島附近海面有帶擾動發展，接近周末的時候擬增強為颱風「薔琵」。

22人染C肝！診所負責醫師稱「只是受聘」 衛福部：掛名負責就要擔責

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」日前爆發C型肝炎群聚事件，累計確定病例達22例。衛福部醫事司今公布「醫療事故專案小組醫療事故專案調查初步報告」。醫事司副司長劉玉菁說，診所負責醫師雖指出，他只是受聘、未負責診所營運及實質管理，初步報告直指此缺失，負責醫師就應負起診所經營、人員管理等責任，違者依「醫療法」開罰，調查仍以最終專案報告為主，預計11月底完成。

同事聊天、敲鍵盤都受不了？高敏感族群最怕「這種辦公室」

高敏感族群（Highly Sensitive Person, HSP）是一種與生俱來的人格特質，並非疾病或缺陷。如果你在開放式辦公室工作，常常覺得同事講電話的聲音、鍵盤敲打聲、忽明忽暗的燈光讓你特別疲憊，甚至下班後只想躲起來不說話，這篇文章或許能幫你理解自己，也找到實際可行的調適方法。

立院毒品減害專報火藥味濃！邱慧洳、石崇良為「社區供毒」當場交鋒

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報。民眾黨立委邱慧洳質詢表示，依立委、台北市長參選人沈伯洋於2014年發表文章提出，應設置社區中心發放毒品，此為比照加拿大「注射屋」做法，這套制度在台灣實施可行性如何？衛福部長石崇良說，國內目前實施減害計畫，就是於醫療院所提供美沙冬，與加拿大「注射屋」的做法不同。

今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

國旅補助Taiwan PASS半價優惠加碼2.4萬套 再贈日月潭花火VIP席

交通部觀光署投入33.3億元推出「觀光雙輪驅動方案」，除了提供平日國旅補助，也有「Taiwan PASS雙省方案」，其中半價優惠限量2萬4000套已售罄，觀光署今天宣布再加碼2萬4000套，出示票券還能兌換限量日月潭花火音樂嘉年華限量VIP觀賞席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。