猛禽過境滿州疑遭宮廟鞭炮驚飛 墾管處重點時刻監看

正值猛禽秋過境期，有民眾在國慶連假期間前往屏東滿州鄉熱門賞鷹地點，發現疑有宮廟活動頻放鞭砲，導致鷹群驚飛。墾管處表示，現場未查獲，重點時刻將加派人員監看。

恆春半島是猛禽南渡前重要停棲地，依墾管處委託台灣猛禽研究會進行的「墾丁秋季遷徙猛禽調查」資料，從8日起一連5天，灰面鵟鷹過境量每天都破萬。

國慶連假期間不少民眾前往滿州鄉，欣賞大批鷹群尋找夜棲地奇景。不過，卻有鳥友發現，疑有宮廟活動頻放鞭炮，讓已歇下的鷹群驚飛。

墾管處今天告訴中央社記者，管理處獲報後已請保七總隊第八大隊及當地志工前往查處，現場未查獲燃放鞭炮行為。已向廟方與在場民眾勸導，正值候鳥過境期，猛禽停棲後南飛，尚有近400公里路程；呼籲民眾友善對待嬌客，讓鷹群安心棲息，不得燃放鞭炮驚擾。

墾管處表示，為避免類似情況再次發生，管理處將在下午鷹群落下尋覓夜棲處的重點時刻，派員就近監看。

此外，由於不少愛鳥人士前來觀賞拍照，墾管處也提醒民眾，不得以燃放鞭炮或製造聲響方式驚嚇鷹群，求取群鷹飛舞景象，否則一經查獲，將依國家公園法處以新台幣3000元罰款，情節重大者將函請屏東縣政府依野生動物保育法加重處置。

屏東縣政府農業處表示，若民眾發現疑似騷擾保育類野生動物行為，可通報保七處理。如確認騷擾保育類野生動物成立，可依野保法處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金；致野生動物死亡者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。