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小貓熊奇奇台北到新加坡亮相 吃好睡好有粉絲慕名來

中央社／ 新加坡12日專電

台北動物園雄性小貓熊「奇奇」抵達新加坡動物園，並對外亮相成為園區小明星。新加坡飼養員今天告訴中央社，奇奇已經開始探索新環境，與遊客見面時顯得活潑，目前吃得好、睡得好，體態完美又有活力。

台北市立動物園先前表示，園內小貓熊多是自中國福州大熊貓研究交流中心來台的「歡歡」與「美可」、YAYA後代，因此為了保持族群健康，有必要積極和各地動物園交流小貓熊個體的調度，交換引入新血緣。

其中，「奇奇」（小名Yaffa）6月從台灣出發、抵達新加坡動物園檢疫舍，對外亮相後，成為新加坡動物園的小明星。

中央社記者實地走訪新加坡動物園，觀察「奇奇」的日常生活。萬態保育集團飼養員洪展濠告訴中央社，奇奇剛抵達新加坡時，起初有些不習慣，會在環境中徘徊，但過了一段時間後便逐漸適應，與遊客見面時也顯得活潑，目前體態維持良好。

這項行動被視為有助維持瀕危物種域外保育族群的數量與基因多樣性。

一名在新加坡工作的英國民眾大衛（David）告訴記者，透過媒體報導得知「奇奇」到了新家，此次帶了全家人到訪新加坡動物園，只為一睹這隻小明星的風采。

洪展濠指出，奇奇上午至中午會自由走動，下午則會與飼養員互動，園方並以蘋果等食物餵食，讓遊客有機會近距離觀賞。他表示，奇奇入住新家後，很快便開始探索新環境並進食，目前吃得好、睡得好，生活適應情況良好。

小貓熊是世界動物園暨水族館協會（WorldAssociation of Zoos and Aquariums, WAZA）全球物種管理計畫的物種之一。台北市立動物園參與小貓熊保育計畫，此次與新加坡動物園協調，安排「奇奇」前往新加坡。

台北市立動物園表示，雙方動物園考量年齡、性別、血緣選擇最合適的個體，保育員花了許多心思訓練小貓熊「奇奇」穩定進入運輸箱，確保生性敏感的小貓熊旅程順利。希望透過動物園間的小貓熊照養、醫療和保育研究交流，讓小貓熊健康繁衍。

小貓熊 貓熊 新加坡

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