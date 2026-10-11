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宜蘭外澳衝浪聖地驚見劇毒「僧帽水母」 衝浪客遭刺痛喊：被電爆

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭衝浪聖地外澳沙灘驚現劇毒的「僧帽水母」，有衝浪客在海中活動時，不慎遭刺劇痛，直呼被「電爆」，隨後在沙灘上就發現有二、三十僧帽隻水母，緊急提醒民眾遊客小心。圖／翻攝Threads的Vera小梓
宜蘭衝浪聖地外澳沙灘驚現劇毒的「僧帽水母」，有衝浪客在海中活動時，不慎遭刺劇痛，直呼被「電爆」，隨後在沙灘上就發現有二、三十僧帽隻水母，緊急提醒民眾遊客小心。圖／翻攝Threads的Vera小梓

連假期間，宜蘭熱門衝浪聖地外澳沙灘驚現劇毒的「僧帽水母」，有衝浪客在海中活動時，不慎遭刺劇痛，直呼被「電爆」，隨後在沙灘上就發現有二、三十僧帽隻水母，緊急提醒民眾與遊客提高警覺，不要碰觸，下海衝浪更要小心。

衝浪客透露只要天氣晴朗，南方水流便會將水母帶上沙灘，隨潮汐漲退消失，之前在外澳沙灘也曾出現過「錢幣水母」，宜蘭知名的外澳沙灘有許多遊客赤腳行走或小朋友玩沙，不可不慎。

網友在社群平台貼文還原過程，今天去烏石港衝浪，才玩到一半就被電爆，名副其實的電爆，當下有夠刺痛還有一條鬚鬚在我的大腿上，只能用手去撥掉，結果換手遭殃…一上岸發現沙灘上都是這種水母，看著我膽戰心驚，不得了快20、30隻在沙灘上，趕緊撿一撿上岸埋起來！」

貼文者提醒民眾在沙灘上看到這種東西，千萬不要用手去摸，是具有毒性的僧帽水母，就算已經死亡毒性也可能還在。

俗稱「葡萄牙戰艦」的僧帽水母屬於致命的劇毒管水母，本質上是由水螅體與水母體組成的群落。牠們棲息於海平面，部分軀體如帆般浮在水面上，無法自行產生動力，完全隨風向、海流及潮汐漂流。雖然型態特殊，但其觸鬚上布滿充滿毒素的刺細胞，能輕易殺死魚蝦等海洋微小生物。

根據海洋委員會海洋保育署資料指出，人類若不幸碰觸到僧帽水母，刺細胞會釋放毒素引發劇痛，皮膚表面更會留下顯眼的紅色鞭痕，就算水母擱淺死亡，刺細胞仍保有毒性，民眾在海灘遊玩時若發現其蹤影，務必保持距離，切勿撿拾觸碰。

宜蘭 衝浪 水母

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