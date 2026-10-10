快訊

國慶圖輯／中華民國生日快樂！大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

十月國慶約定 灰面鵟鷹現蹤新北田寮洋

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
田寮洋具備水田、草澤、埤塘與森林交錯的複合式地景，生態資源極為豐富。圖／新北市農業局提供
田寮洋具備水田、草澤、埤塘與森林交錯的複合式地景，生態資源極為豐富。圖／新北市農業局提供

每年10月是灰面鵟鷹開始南遷過境的季節，恰逢國慶假期故常被稱為「國慶鳥」。新北市農業局輔導貢寮田寮洋地區農友轉作友善耕作，並提早翻犁營造適合候鳥棲息的湛水泥灘地，所以每年皆有灰面鵟鷹經過或在此休憩，為候鳥不可或缺的「遷徙補給站」。

田寮洋具備水田、草澤、埤塘與森林交錯的複合式地景，生態資源極為豐富。依據全球最大的鳥類資料庫eBird平台統計，田寮洋記錄鳥種高達382種，位居全台第一，除國慶鳥灰面鵟鷹外，黑鳶、大冠鷲、游隼、魚鷹等猛禽也是常客。

財團法人人禾環境倫理發展基金會保育處處長薛博聞指出，作為食物鏈頂端且對環境極為敏感的猛禽，灰面鵟鷹願意降落在非主要遷徙航道的田寮洋，並捕食田間的青蛙、昆蟲或蜥蜴，正是顯現田寮洋生態系統極度健康的最佳指標。

為守護這片珍貴棲地生態，新北市農業局與長期攜手人禾環境倫理發展基金會，輔導農友不使用農藥與除草劑，並推行「二期稻作休耕翻犁」與「保留再生稻為鳥留食」等創新的棲地營造工作。

農友會在收割後進行翻田並湛水成灘地，保留部分再生稻長出再生稻穗，不僅提供各種鳥類豐富的食物來源，也讓灰面鵟鷹等候鳥能安全無虞的棲息與覓食，補足體力後再次振翅飛往南方。

農業局長諶錫輝指出，前往田寮洋賞鳥的民眾應遵守「賞鳥五不」—不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉等原則，避免影響在此停棲的嬌客。新北市透過田寮洋友善品牌「信鳥到站—羽豐米」，將生態保育與在地產業緊密結合，消費者的購買支持，轉化為農友投入生態保育的實質回饋，形成保護候鳥棲地的良性循環，進而願意持續投入友善耕作，不僅讓民眾能享用安全優質的新北在地好米，也為來訪的候鳥保留棲息之處，呼應聯合國永續發展目標中的保育陸域生態系統及永續糧食生產和彈性農業作法等標的。

最新一季的「羽豐米」已經上市，邀請民眾一同來品嘗貢寮在地友善耕作的「羽豐米」，一起為棲地保育盡一份心力，有興趣的民眾可至線上網站（網址：https://neti.cc/mv8g2aq）購買，或前往「板橋農會活力超市」現場選購，品嚐友善稻米化作守護鳥類與在地農民的最強後盾！

新北市農業局指出，消費者購買支持，轉化為農友投入生態保育的實質回饋，形成保護候鳥棲地的良性循環。圖／新北市農業局提供
新北市農業局指出，消費者購買支持，轉化為農友投入生態保育的實質回饋，形成保護候鳥棲地的良性循環。圖／新北市農業局提供

灰面鵟鷹作為食物鏈頂端且對環境極為敏感的猛禽，願意降落在田寮洋捕食田間的青蛙、昆蟲或蜥蜴，是顯現田寮洋生態系統極度健康的最佳指標。圖／鳥友林闊提供
灰面鵟鷹作為食物鏈頂端且對環境極為敏感的猛禽，願意降落在田寮洋捕食田間的青蛙、昆蟲或蜥蜴，是顯現田寮洋生態系統極度健康的最佳指標。圖／鳥友林闊提供

新一季「羽豐米」已經上市，新北市農業局邀請民眾一同品嘗貢寮在地友善耕作的「羽豐米」。圖／新北市農業局提供
新一季「羽豐米」已經上市，新北市農業局邀請民眾一同品嘗貢寮在地友善耕作的「羽豐米」。圖／新北市農業局提供

國慶 灰面鵟鷹 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「菜奇鴨」彩繪稻田亮相　交織台南後壁農村地景

野柳逛蟹市、龜吼吃海鮮　北海岸一日遊串山海美食

南山人壽董、總領軍！7百名「藍尖兵」萬里翡翠灣淨灘、放流魚苗

國慶晚會首移師新北 侯友宜：展現多元包容與國際城市精神

相關新聞

十月國慶約定 灰面鵟鷹現蹤新北田寮洋

每年10月是灰面鵟鷹開始南遷過境的季節，恰逢國慶假期故常被稱為「國慶鳥」。新北市農業局輔導貢寮田寮洋地區農友轉作友善耕作，並提早翻犁營造適合候鳥棲息的湛水泥灘地，所以每年皆有灰面鵟鷹經過或在此休憩，為候鳥不可或缺的「遷徙補給站」。

台北動物園保育廊道白鼻心換人住 「新房客」左前肢截肢原因曝光

台北市立動物園台灣動物區的保育廊道最近換了新住客白鼻心「白鼻要」，適應情況良好。至於原住者19歲白鼻心「小白點」，日前則因眼部健康照護需求移居作業區，園方考量高齡動物的照護需求，決定讓牠繼續住在不對外開放區域，由保育員就近觀察與照顧。

血清馬每月伙食費4萬 退役照顧完善

屏東科技大學校園內，設置一座肩負救命任務的國家免疫馬匹畜牧場，場內五十七匹馬不是供人觀賞、騎乘，而是透過注射蛇毒產生抗體，再由血漿製成抗蛇毒血清，成為被毒蛇咬傷患者的救命藥劑。疾管署表示，目前馬場有四十四匹現役血清馬、十三匹退役馬，從飲食、健康監測到退休照護均有完整規畫，即使退役也能受到最好照顧。

抗蛇毒血清馬成救命功臣 一生救數千人

被毒蛇咬傷，抗蛇毒血清是救命關鍵，背後功臣是屏東科大內的國家免疫馬匹畜牧場的五十七匹馬，一匹馬平均服役約十二年，每年採血三至五次，最多八次，每次約可取得五至八公斤血液，一公斤分離血漿能製成卅劑抗蛇毒血清，由國家衛生研究院製作，每匹血清馬一生可救治數千人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。