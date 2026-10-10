十月國慶約定 灰面鵟鷹現蹤新北田寮洋

每年10月是灰面鵟鷹開始南遷過境的季節，恰逢國慶假期故常被稱為「國慶鳥」。新北市農業局輔導貢寮田寮洋地區農友轉作友善耕作，並提早翻犁營造適合候鳥棲息的湛水泥灘地，所以每年皆有灰面鵟鷹經過或在此休憩，為候鳥不可或缺的「遷徙補給站」。

田寮洋具備水田、草澤、埤塘與森林交錯的複合式地景，生態資源極為豐富。依據全球最大的鳥類資料庫eBird平台統計，田寮洋記錄鳥種高達382種，位居全台第一，除國慶鳥灰面鵟鷹外，黑鳶、大冠鷲、游隼、魚鷹等猛禽也是常客。

財團法人人禾環境倫理發展基金會保育處處長薛博聞指出，作為食物鏈頂端且對環境極為敏感的猛禽，灰面鵟鷹願意降落在非主要遷徙航道的田寮洋，並捕食田間的青蛙、昆蟲或蜥蜴，正是顯現田寮洋生態系統極度健康的最佳指標。

為守護這片珍貴棲地生態，新北市農業局與長期攜手人禾環境倫理發展基金會，輔導農友不使用農藥與除草劑，並推行「二期稻作休耕翻犁」與「保留再生稻為鳥留食」等創新的棲地營造工作。

農友會在收割後進行翻田並湛水成灘地，保留部分再生稻長出再生稻穗，不僅提供各種鳥類豐富的食物來源，也讓灰面鵟鷹等候鳥能安全無虞的棲息與覓食，補足體力後再次振翅飛往南方。

農業局長諶錫輝指出，前往田寮洋賞鳥的民眾應遵守「賞鳥五不」—不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉等原則，避免影響在此停棲的嬌客。新北市透過田寮洋友善品牌「信鳥到站—羽豐米」，將生態保育與在地產業緊密結合，消費者的購買支持，轉化為農友投入生態保育的實質回饋，形成保護候鳥棲地的良性循環，進而願意持續投入友善耕作，不僅讓民眾能享用安全優質的新北在地好米，也為來訪的候鳥保留棲息之處，呼應聯合國永續發展目標中的保育陸域生態系統及永續糧食生產和彈性農業作法等標的。

最新一季的「羽豐米」已經上市，邀請民眾一同來品嘗貢寮在地友善耕作的「羽豐米」，一起為棲地保育盡一份心力，有興趣的民眾可至線上網站（網址：https://neti.cc/mv8g2aq）購買，或前往「板橋農會活力超市」現場選購，品嚐友善稻米化作守護鳥類與在地農民的最強後盾！

新北市農業局指出，消費者購買支持，轉化為農友投入生態保育的實質回饋，形成保護候鳥棲地的良性循環。圖／新北市農業局提供

灰面鵟鷹作為食物鏈頂端且對環境極為敏感的猛禽，願意降落在田寮洋捕食田間的青蛙、昆蟲或蜥蜴，是顯現田寮洋生態系統極度健康的最佳指標。圖／鳥友林闊提供