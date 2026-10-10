台北動物園保育廊道白鼻心換人住 「新房客」左前肢截肢原因曝光

台北市立動物園台灣動物區的保育廊道最近換了新住客白鼻心「白鼻要」，適應情況良好。至於原住者19歲白鼻心「小白點」，日前則因眼部健康照護需求移居作業區，園方考量高齡動物的照護需求，決定讓牠繼續住在不對外開放區域，由保育員就近觀察與照顧。

動物園表示，原本住在保育廊道的白鼻心「小白點」，日前因眼部健康照護需求移居作業區，期間接受治療及全身健康檢查，檢查發現部分身體變化與高齡相關，目前沒有明顯臨床症狀。由於牠已經19歲，考量高齡動物的照護需求，園方決定讓白鼻心「小白點」繼續住在不對外開放區域，由保育員就近觀察與照顧。

園方說，白鼻心「白鼻要」是2023年因救傷收容進入動物園的個體，曾因左前肢遭獸鋏夾傷而截肢。近期搬到保育廊道後，牠很快便開始探索新環境，尋找適合躲藏及休息的位置，目前適應情況良好。白鼻心主要在夜間及清晨、傍晚等時段活動，白天可能比較不容易看到牠，大家想找到白鼻心的身影，可留意仿岩高處、較隱蔽的角落。

動物園指出，從年輕個體的環境適應，到高齡動物的日常照護，動物園也會依照不同動物的年齡、健康狀況與生活需求，持續調整飼養與照護方式。

白鼻心「白鼻要」是經收容入園的年輕個體。圖／取自臉書「Taipei Zoo 台北市立動物園」

原本居住在台灣動物區保育廊道的白鼻心「小白點」，已經算是相當高齡。圖／取自臉書「Taipei Zoo 台北市立動物園」