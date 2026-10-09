快訊

「強化自我防衛不是為了挑釁」 賴總統明國慶演說聚焦三大要素

李四川授旗舞台突凹陷…萬里競總現場一度緊張 主持人喊：壓倒性勝利

中職／獅象季後挑戰賽G1先發出爐 21歲張士綸寫兄弟最年輕首棒紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大膽島健走驚喜加碼！回程海上巧遇15隻白海豚 遊客驚呼賺到了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由運動部攜手金門縣水域遊憩發展協會舉辦的「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今日正式登場，一群參加健走活動的遊客，下午1時左右搭船返航，行經大膽、二膽島之間時，意外發現至少15隻中華白海豚成群現身，直呼超驚喜。圖／民眾提供
由運動部攜手金門縣水域遊憩發展協會舉辦的「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今日正式登場，一群參加健走活動的遊客，下午1時左右搭船返航，行經大膽、二膽島之間時，意外發現至少15隻中華白海豚成群現身，直呼超驚喜。圖／民眾提供

雙十連假到金門勇闖大膽島，回程還有意外驚喜！由運動部攜手金門縣水域遊憩發展協會舉辦的「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今天登場，一群參加健走活動的遊客下午1時左右搭船返航，行經大膽、二膽島之間時，意外發現至少15隻中華白海豚成群現身，白色、粉色及帶有灰色斑點的個體接連浮出水面，讓原本的戰地健走之旅，意外加碼成難得的海上賞豚行程。

據了解，載客船隻返程時特別繞行大膽島一圈，沒想到航經大膽、二膽島之間，海面突然出現成群白海豚，有的在船邊游動，有的接連探出水面，甚至可見母豚帶著幼豚活動。突如其來的驚喜讓遊客紛紛拿起手機捕捉畫面，直呼這趟旅程「物超所值」。

金門平尚國際遊艇船員表示，自己跑海約3年，過去從未遇過這麼大群的白海豚，目測至少15隻以上，能一次看到如此多的個體相當難得，也讓船上乘客直呼幸運。

這場海上驚喜，為今日至11日舉行的嘉年華增添話題，活動串聯水頭碼頭與大膽島，結合海上航程、登島健走、戰地任務、生存遊戲及沉浸式體驗，邀請民眾走進過去的軍事前線，從不同角度認識金門的戰地歷史與海島風貌。

金門縣水域遊憩發展協會理事長楊漢威表示，希望透過活動整合金門的海洋、島嶼與戰地文化，打造具有地方特色、難以複製的觀光品牌。他說，大膽島過去是守護金門的重要前線，如今希望成為運動、觀光與文化創意的新前線，讓更多人透過親身體驗認識這座島嶼。

活動將健走與戰地歷史結合，參與者沿途走訪神泉茶坊、生明路、大膽播音站及南15據點等場域，並透過任務闖關認識島上軍事設施與歷史故事，另融入金門中秋博餅文化，增添地方民俗特色。

金門縣政府觀光處長許績鑫指出，大膽島兼具戰地歷史、海岸景觀與戶外活動條件，透過運動與觀光整合，有助拓展金門旅遊型態，增加旅客停留及探索其他景點的機會。

「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今天熱鬧登場，活動還有「匍匐前進」等闖關考驗 。記者蔡家蓁／攝影
「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今天熱鬧登場，活動還有「匍匐前進」等闖關考驗 。記者蔡家蓁／攝影

「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」活動不只是「到大膽島運動」，而是嘗試將運動融入地方文化與旅遊，參與者在完成任務的同時，也走過神泉茶坊、生明路、明威公園、大膽播音站、南15據點及生明廳等重要場域，將身體活動、文化學習及旅遊探索結合在同一趟旅程之中。記者蔡家蓁／攝影
「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」活動不只是「到大膽島運動」，而是嘗試將運動融入地方文化與旅遊，參與者在完成任務的同時，也走過神泉茶坊、生明路、明威公園、大膽播音站、南15據點及生明廳等重要場域，將身體活動、文化學習及旅遊探索結合在同一趟旅程之中。記者蔡家蓁／攝影

由運動部攜手金門縣水域遊憩發展協會舉辦的「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今日正式登場，開幕典禮由金門縣觀光處長許績鑫（左三）、港務處長許嘉興（左二）、金門體健中心主任王志仁（左一）與金門縣水域遊憩發展協會理事長楊漢威（右三）共同主持開幕典禮。圖／民眾提供
由運動部攜手金門縣水域遊憩發展協會舉辦的「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今日正式登場，開幕典禮由金門縣觀光處長許績鑫（左三）、港務處長許嘉興（左二）、金門體健中心主任王志仁（左一）與金門縣水域遊憩發展協會理事長楊漢威（右三）共同主持開幕典禮。圖／民眾提供

白海豚 大膽島 健走

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「烈嶼芋唔免哺」飄香24年！小金門芋頭季國慶登場 邀遊客吃喝玩樂

「離水不死、還會走路」金門珍稀攀鱸復育 200尾魚重返陵水湖

國慶焰火明晚台東登場！露營車提前卡位 住房率9成、海上觀賞滿位

黑貓中隊在忠貞！「50隻黑貓裝置藝術」進駐桃園平鎮雲南文化公園

相關新聞

影／大膽島健走驚喜加碼！回程海上巧遇15隻白海豚 遊客驚呼賺到了

雙十連假到金門勇闖大膽島，回程還有意外驚喜！由運動部攜手金門縣水域遊憩發展協會舉辦的「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今天登場，一群參加健走活動的遊客下午1時左右搭船返航，行經大膽、二膽島之間時，意外發現至少15隻中華白海豚成群現身，白色、粉色及帶有灰色斑點的個體接連浮出水面，讓原本的戰地健走之旅，意外加碼成難得的海上賞豚行程。

一匹馬一生可救上千人！ 台灣57匹「救命馬」揭抗蛇毒血清製造祕辛

被毒蛇咬後需立即施打抗蛇毒血清避免解毒，國內的4種抗蛇毒血清是由位於屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹採血後的血漿所製造。馬場目前服役44匹馬，另13匹已退役，通常一匹馬每年最多可以採血8次，服役平均年限約12年，一次約採5公斤的血，約可以製造150劑抗蛇毒血清，也就是說一匹馬一生採血後製作抗蛇毒血清至少可以救上千人次。

不能騎乘！抗蛇毒血清背後的無名功臣 國家馬場57匹馬生活大公開

屏東科技大學內擁有57匹駿馬，牠們肩負國家任務，不是提供觀賞、騎乘，而是負責救命的重要功臣，施打蛇毒後體內產生的抗體及血液，會製作成抗蛇毒血清。為讓馬維持健康與免疫效能，以科學化方式照護，從每日飲食、健康監測到退休安排都不馬虎，目前已有13匹馬退役，從救命第一線功臣退役過上美好的退休生活。

新北23名愛爸、愛媽「上課升級」 動保處邀專家傳授遊蕩犬管理術

新北市動保處昨天舉辦「流浪動物源頭絕育講習課程」，共有23名在地愛心民眾參加，由獸醫師、動物行為師及律師教大家「怎麼抓、懂行為、守法規」，增進一線人員動保知識與協助管理遊蕩犬，一起推動流浪動物源頭減量。

廣角鏡／上萬「國慶鳥」過境屏東

國慶連假將至，俗稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹大量過境屏東，昨日下午滿州山區更出現成千上萬隻盤旋。茂林國家風景區管理處今起至周日在禮納里部落辦理「二○二六在山那邊賞鷹」活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。