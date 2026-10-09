影／大膽島健走驚喜加碼！回程海上巧遇15隻白海豚 遊客驚呼賺到了

雙十連假到金門勇闖大膽島，回程還有意外驚喜！由運動部攜手金門縣水域遊憩發展協會舉辦的「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今天登場，一群參加健走活動的遊客下午1時左右搭船返航，行經大膽、二膽島之間時，意外發現至少15隻中華白海豚成群現身，白色、粉色及帶有灰色斑點的個體接連浮出水面，讓原本的戰地健走之旅，意外加碼成難得的海上賞豚行程。

據了解，載客船隻返程時特別繞行大膽島一圈，沒想到航經大膽、二膽島之間，海面突然出現成群白海豚，有的在船邊游動，有的接連探出水面，甚至可見母豚帶著幼豚活動。突如其來的驚喜讓遊客紛紛拿起手機捕捉畫面，直呼這趟旅程「物超所值」。

金門平尚國際遊艇船員表示，自己跑海約3年，過去從未遇過這麼大群的白海豚，目測至少15隻以上，能一次看到如此多的個體相當難得，也讓船上乘客直呼幸運。

這場海上驚喜，為今日至11日舉行的嘉年華增添話題，活動串聯水頭碼頭與大膽島，結合海上航程、登島健走、戰地任務、生存遊戲及沉浸式體驗，邀請民眾走進過去的軍事前線，從不同角度認識金門的戰地歷史與海島風貌。

金門縣水域遊憩發展協會理事長楊漢威表示，希望透過活動整合金門的海洋、島嶼與戰地文化，打造具有地方特色、難以複製的觀光品牌。他說，大膽島過去是守護金門的重要前線，如今希望成為運動、觀光與文化創意的新前線，讓更多人透過親身體驗認識這座島嶼。

活動將健走與戰地歷史結合，參與者沿途走訪神泉茶坊、生明路、大膽播音站及南15據點等場域，並透過任務闖關認識島上軍事設施與歷史故事，另融入金門中秋博餅文化，增添地方民俗特色。

金門縣政府觀光處長許績鑫指出，大膽島兼具戰地歷史、海岸景觀與戶外活動條件，透過運動與觀光整合，有助拓展金門旅遊型態，增加旅客停留及探索其他景點的機會。

「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」今天熱鬧登場，活動還有「匍匐前進」等闖關考驗 。記者蔡家蓁／攝影

「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」活動不只是「到大膽島運動」，而是嘗試將運動融入地方文化與旅遊，參與者在完成任務的同時，也走過神泉茶坊、生明路、明威公園、大膽播音站、南15據點及生明廳等重要場域，將身體活動、文化學習及旅遊探索結合在同一趟旅程之中。記者蔡家蓁／攝影