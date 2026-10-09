一匹馬一生可救上千人！ 台灣57匹「救命馬」揭抗蛇毒血清製造祕辛

被毒蛇咬後需立即施打抗蛇毒血清避免解毒，國內的4種抗蛇毒血清是由位於屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹採血後的血漿所製造。馬場目前服役44匹馬，另13匹已退役，通常一匹馬每年最多可以採血8次，服役平均年限約12年，一次約採5公斤的血，約可以製造150劑抗蛇毒血清，也就是說一匹馬一生採血後製作抗蛇毒血清至少可以救上千人次。

台灣常見6種毒蛇龜殼花、赤尾鮐（赤尾青竹絲）、百步蛇、雨傘節、眼鏡蛇（飯匙倩）及鎖鏈蛇，共製造4種抗蛇毒血清。2017到2021年健保資料發現，台灣平均每年有979人不幸與蛇「親密接觸」；僅使用「抗龜殼花及赤尾鮐」血清治療者最高，占比超過8成，其次為「抗雨傘節及飯匙倩」血清約占11%。

疾管署發現主要使用者為45歲以上男性，咬傷高峰期為每年5至10月，其中8月用量最高，平均使用人數為112人，約占全年使用人數的11.4%，其次為10月11.1%、11月10.5%。南部、東部地區主要使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清，中部地區則以抗飯匙倩及雨傘節蛇毒血清為主，東部地區每十萬人口使用率最高，目前台灣因毒蛇咬傷的死亡率降至0.18%。

抗蛇毒血清的幕後功臣，便是國家免疫馬場的57匹馬，目前服役中的馬匹共44匹，另13匹已退役。國內血清馬匹主要以美國及歐洲的溫血馬為主，主要考量其體型較大採血量較多，且個性較溫馴，因此一般國際主流以馬為主。

疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科技正李佳蓉表示，馬匹有任務在身，以閹割後的公馬為主，從國外進口來台前需經過21天檢疫，確認馬匹健康無虞才會搭飛機來台，並經過我國動物進口規定，完成檢疫後才會進入國家馬場，準備執行後續重要任務。

李佳蓉說，至國家馬場後須先隔離近1個月時間，讓馬匹適應環境並逐步讓馬開始戴頭套、進入保定架等未來採血需經歷程序，同時觀察馬匹活動力、糞便、食慾等狀況，確定沒有問題就可以正式成為國家重要功臣一員。

一般而言馬匹完成檢疫後，需約3個月時間適應環境，並於進場第6至8個月後首次注射幾毫克，經過無菌處理且添加佐劑的蛇毒，約進場1年後就可以試血檢測免疫狀況，若蛇毒中和抗體效價有達標，便可以開始採血。

疾管署檢驗及疫苗研製中心疫苗製造科科長陳昭宏表示，免疫時馬匹會被帶到專門區域，並運用綠色保定架固定住馬匹頭部及身體，避免馬在過程中跳動傷害自己及他人。施打前會先剔除側腹毛髮，毛髮方便消毒，不讓毛髮不潔導致傷口感染，就如同人類在打疫苗前需要徹底消毒道理相同。

至於馬匹會不會有中毒風險，陳昭宏指出，注射的蛇毒量僅幾毫克，遠低於會中毒的的劑量，不用過度擔心。不過免疫完成後，獸醫會相當注意傷口狀況，有時會出現膿腫，只要即時處理，2周後皮膚就會恢復正常；不過較嚴重的就會出現肉芽腫，但從2018年調整蛇毒配方，目前有3種已經將免疫副作用大幅降低。

疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任謝文欽說，馬匹免疫系統會有所謂的記憶性，因此後續免疫時程便不會那麼長，約2至4個月就可以採血一次。

謝文欽說，一般每年採血3至5次，最多約8次，單次採血量以該馬體重的1.25%，通常約5至8公斤，但會定期評估免疫效價，若效價不高便不會採血，仍以馬匹健康為主，假如貧血也不會硬要採血。

採血過程也是需先將馬匹帶至保定架，剃毛清潔及消毒後，從頸部開始採血，同時要不斷分散馬匹注意，提供愛吃的食物轉移注意力，減輕過程中的不適。另現今技術相較過往都是採全血，現在採血時已可以將血漿及血球分離。

製作抗蛇毒血清僅需血漿，為了維持馬匹健康，會再將血球混合生理食鹽水，從頸部回輸到體內，謝文欽說，血球跟血漿的比例是55比45，回輸血球的好處是可以避免馬匹缺血，包括對馬的免疫、凝血等功能都會比較好。

疾管署發言人林明誠補充，傷口的恢復狀況也會列入對馬的健康的評估，剃毛也有利於後續的觀察免疫部位的變化。

謝文欽表示，平均一匹馬服役約12年，1年最多可以採8次血，等於一生近百次採血。而每公斤血漿可產製約30劑抗蛇毒血清，若採5公斤就是150劑，一生最多可以救治5000到1萬人次性命。

一般來說，備用血漿通常是3年以上用量，當原料不夠、庫存降低或國內毒蛇咬傷比例增加，就會增加馬匹免疫；而製作完成的抗蛇毒血清成品庫存量則達到1.5至2年。血漿庫存警戒值不能低於3年，成品則是不能低於1年。

至於血漿庫存有無報銷年限，謝文欽說，血漿裡的免疫球蛋白成分相當穩定，過去做過安定性試驗，一旦採完起來放冰箱留存10年都不是問題。而血漿經過處理後，委託國衛院製造成可以救人的抗蛇毒血清。

台灣針對常見6種毒蛇，卻僅製造4種抗蛇毒血清，若被其他蛇咬，該如何解決，謝文欽表示，依臨床醫師經驗，這6種致死率比較高，其他致死率較低且少見因此未發展，其餘醫師可以透過支持性療法治療。

被毒蛇咬後需立即施打抗蛇毒血清避免解毒，國內的4種抗蛇毒血清是由位於屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹採血後的血漿所製造。

被毒蛇咬後需立即施打抗蛇毒血清避免解毒，國內的4種抗蛇毒血清是由位於屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹採血後的血漿所製造。

被毒蛇咬後需立即施打抗蛇毒血清避免解毒，國內的4種抗蛇毒血清是由位於屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹採血後的血漿所製造。

被毒蛇咬後需立即施打抗蛇毒血清避免解毒，國內的4種抗蛇毒血清是由位於屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹採血後的血漿所製造。