不能騎乘！抗蛇毒血清背後的無名功臣 國家馬場57匹馬生活大公開

屏東科技大學內擁有57匹駿馬，牠們肩負國家任務，不是提供觀賞、騎乘，而是負責救命的重要功臣，施打蛇毒後體內產生的抗體及血液，會製作成抗蛇毒血清。為讓馬維持健康與免疫效能，以科學化方式照護，從每日飲食、健康監測到退休安排都不馬虎，目前已有13匹馬退役，從救命第一線功臣退役過上美好的退休生活。

國家馬場原先在台北昆陽一帶，不過1970年代後開始開發並興建國宅、道路，加上臭味引起周邊住戶反彈，因此搬遷至台中后里馬場，但隨著馬匹增加，原先馬舍不敷使用，因此開始規畫興建永久基地，於2011年透過行政院爭取新建馬場經費，運用屏科大內基地，歷時約2年時間，順利完成。

進到馬場需要先經過屏科大的大門，在往內走，從遠處就可以看到多間像別墅的歐式建築，依傍著屏東大武山，環境相當不錯。占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。

疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科技正李佳蓉說，每匹馬都是個人獨立挑高房舍，工作人員每天早上6點左右便開始巡視馬舍，當陽光灑進馬廄內，就會有馬探頭出來，搶著要吃早餐，這時會觀察馬匹前一晚的進食、排便及排尿狀況，確認精神與食慾正常後才開始餵食。

李佳蓉說，馬匹屬於長時間進食、多餐制動物，有24小時全天供應的乾草，配方飼料則分成一天3餐如玉米、大麥等，約每2至3小時補充一次，另也會提供食鹽、礦物質和維生素等，讓身體更加健康。

李佳蓉表示，一匹馬一個月的伙食費至少要4萬元以上，馬匹相當親人，且牠們愛吃紅蘿蔔、蘋果等較香甜食物，但因為水分太高，會容易讓糞便較稀，只能當作獎勵給予，無法過量，如同照顧小Baby般呵護。

李佳蓉笑著分享，有些馬匹個性活潑像「E人」，看到有人來會興奮地跑個不停，而有些卻如同「I人」，也不會多看你一眼，相當有趣。

目前國家馬場共有57匹血清馬，其中44匹現役、13匹退役，疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任謝文欽表示，馬分成熱血馬、溫血馬及冷血馬；熱血馬已賽馬為主個性較衝；冷血馬則是體型高大的馱馬，過去曾引進體重達1噸的混種馱馬，根本拉不動；因此採取個性溫馴且體型適中的冷血馬。

李佳蓉說，來台肩負重任的是閹割過的公馬，因為一般公馬用來繁殖個性都較兇，閹割後個性較溫馴也比較不會互鬥。過去有母馬進來台灣，但要求不能懷孕，畢竟是有任務在身，結果在台中后里馬場發現有母馬懷孕，之後強烈禁止懷孕。

馬匹的來源以美國及荷蘭為主，疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任謝文欽說，像紐西蘭高緯度國家的馬匹來台，天氣太熱容易出現無汗症，無法工作，因此之後再也沒有進口，加上也要隨時注意馬匹進口國是否是疫區，會隨時變動。

一般而言進來馬場工作的馬匹都是4歲以上，謝文欽說，馬匹平均服役8至12年左右，平均壽命約20至30歲。退役標準是以年紀、生理狀況、免疫效果是否下降。當免疫效果降到一定門檻以下，或健康狀況沒有符合正常標準，如貧血就會退休。

至於馬的年紀有沒有因為任務壽命較短，李佳蓉表示，過去曾統計，免疫馬平均年紀約25歲，除非有特殊意外，不然壽命沒有特別縮短。免疫當然是一種壓力，但因為在照顧上也更用心，加上馬場很重視馬匹的福利，當健康不允許，絕對不會勉強繼續服役，會讓馬匹好好安享天年、壽終正寢。

李佳蓉說，馬匹死亡依政府規定焚化，但若有研究價值和需求，會委託大學相關科系做馬匹的解剖，順便提供馬匹的科學數據，讓未來在經營、飼養、管理、免疫上更精進，結束之後也是走焚化程序。

疾管署發言人林明誠補充，有些馬是肝臟發炎死掉，如果沒有經過病理解剖了解肝臟變化，無法調整飼養方式，除了平時飼養觀察，再配合病理回饋，可更有效照顧。屏東馬場相較后里馬場，已是更科學化飼養。

位於屏東科技大學內的國家免疫馬場，占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影

屏東科技大學內擁有57匹駿馬，牠們肩負國家任務，不是提供觀賞、騎乘，而是負責救命的重要功臣，施打蛇毒後體內產生的抗體及血液，會製作成抗蛇毒血清。記者翁唯真／攝影

位於屏東科技大學內的國家免疫馬場，占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影

占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影