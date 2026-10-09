快訊

石舫亘考證照幫3兒剪髮遭疑「防DNA外流」 蔣萬安無奈吐真言

國軍不是招不到人而已！馬文君揭提前退伍賠償人數暴增逾20倍

國慶紀念品懶人包！隨行杯、100元早餐券免費送 領取時間、地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

不能騎乘！抗蛇毒血清背後的無名功臣 國家馬場57匹馬生活大公開

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
位於屏東科技大學內的國家免疫馬場，占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影
位於屏東科技大學內的國家免疫馬場，占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影

屏東科技大學內擁有57匹駿馬，牠們肩負國家任務，不是提供觀賞、騎乘，而是負責救命的重要功臣，施打蛇毒後體內產生的抗體及血液，會製作成抗蛇毒血清。為讓馬維持健康與免疫效能，以科學化方式照護，從每日飲食、健康監測到退休安排都不馬虎，目前已有13匹馬退役，從救命第一線功臣退役過上美好的退休生活

國家馬場原先在台北昆陽一帶，不過1970年代後開始開發並興建國宅、道路，加上臭味引起周邊住戶反彈，因此搬遷至台中后里馬場，但隨著馬匹增加，原先馬舍不敷使用，因此開始規畫興建永久基地，於2011年透過行政院爭取新建馬場經費，運用屏科大內基地，歷時約2年時間，順利完成。

進到馬場需要先經過屏科大的大門，在往內走，從遠處就可以看到多間像別墅的歐式建築，依傍著屏東大武山，環境相當不錯。占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。

疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科技正李佳蓉說，每匹馬都是個人獨立挑高房舍，工作人員每天早上6點左右便開始巡視馬舍，當陽光灑進馬廄內，就會有馬探頭出來，搶著要吃早餐，這時會觀察馬匹前一晚的進食、排便及排尿狀況，確認精神與食慾正常後才開始餵食。

李佳蓉說，馬匹屬於長時間進食、多餐制動物，有24小時全天供應的乾草，配方飼料則分成一天3餐如玉米、大麥等，約每2至3小時補充一次，另也會提供食鹽、礦物質和維生素等，讓身體更加健康。

李佳蓉表示，一匹馬一個月的伙食費至少要4萬元以上，馬匹相當親人，且牠們愛吃紅蘿蔔、蘋果等較香甜食物，但因為水分太高，會容易讓糞便較稀，只能當作獎勵給予，無法過量，如同照顧小Baby般呵護。

李佳蓉笑著分享，有些馬匹個性活潑像「E人」，看到有人來會興奮地跑個不停，而有些卻如同「I人」，也不會多看你一眼，相當有趣。

目前國家馬場共有57匹血清馬，其中44匹現役、13匹退役，疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任謝文欽表示，馬分成熱血馬、溫血馬及冷血馬；熱血馬已賽馬為主個性較衝；冷血馬則是體型高大的馱馬，過去曾引進體重達1噸的混種馱馬，根本拉不動；因此採取個性溫馴且體型適中的冷血馬。

李佳蓉說，來台肩負重任的是閹割過的公馬，因為一般公馬用來繁殖個性都較兇，閹割後個性較溫馴也比較不會互鬥。過去有母馬進來台灣，但要求不能懷孕，畢竟是有任務在身，結果在台中后里馬場發現有母馬懷孕，之後強烈禁止懷孕。

馬匹的來源以美國及荷蘭為主，疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任謝文欽說，像紐西蘭高緯度國家的馬匹來台，天氣太熱容易出現無汗症，無法工作，因此之後再也沒有進口，加上也要隨時注意馬匹進口國是否是疫區，會隨時變動。

一般而言進來馬場工作的馬匹都是4歲以上，謝文欽說，馬匹平均服役8至12年左右，平均壽命約20至30歲。退役標準是以年紀、生理狀況、免疫效果是否下降。當免疫效果降到一定門檻以下，或健康狀況沒有符合正常標準，如貧血就會退休。

至於馬的年紀有沒有因為任務壽命較短，李佳蓉表示，過去曾統計，免疫馬平均年紀約25歲，除非有特殊意外，不然壽命沒有特別縮短。免疫當然是一種壓力，但因為在照顧上也更用心，加上馬場很重視馬匹的福利，當健康不允許，絕對不會勉強繼續服役，會讓馬匹好好安享天年、壽終正寢。

李佳蓉說，馬匹死亡依政府規定焚化，但若有研究價值和需求，會委託大學相關科系做馬匹的解剖，順便提供馬匹的科學數據，讓未來在經營、飼養、管理、免疫上更精進，結束之後也是走焚化程序。

疾管署發言人林明誠補充，有些馬是肝臟發炎死掉，如果沒有經過病理解剖了解肝臟變化，無法調整飼養方式，除了平時飼養觀察，再配合病理回饋，可更有效照顧。屏東馬場相較后里馬場，已是更科學化飼養。

位於屏東科技大學內的國家免疫馬場，占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影
位於屏東科技大學內的國家免疫馬場，占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影

屏東科技大學內擁有57匹駿馬，牠們肩負國家任務，不是提供觀賞、騎乘，而是負責救命的重要功臣，施打蛇毒後體內產生的抗體及血液，會製作成抗蛇毒血清。記者翁唯真／攝影
屏東科技大學內擁有57匹駿馬，牠們肩負國家任務，不是提供觀賞、騎乘，而是負責救命的重要功臣，施打蛇毒後體內產生的抗體及血液，會製作成抗蛇毒血清。記者翁唯真／攝影

位於屏東科技大學內的國家免疫馬場，占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影
位於屏東科技大學內的國家免疫馬場，占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影

占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影
占地2.9178公頃的馬場，共有6棟馬舍、4座戶外運動場與2座漫步機等設施。記者翁唯真／攝影

屏東科技大學內擁有57匹駿馬，牠們肩負國家任務，不是提供觀賞、騎乘，而是負責救命的重要功臣，施打蛇毒後體內產生的抗體及血液，會製作成抗蛇毒血清。記者翁唯真／攝影
屏東科技大學內擁有57匹駿馬，牠們肩負國家任務，不是提供觀賞、騎乘，而是負責救命的重要功臣，施打蛇毒後體內產生的抗體及血液，會製作成抗蛇毒血清。記者翁唯真／攝影

生活 退休 臭味

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開箱國家免疫馬匹畜牧場 「護國公務員」以血救千命

閱讀數學／馬德堡市長的半球實驗

活到120歲是福是禍？抗老醫學背後的殘酷真相：人類恐走向「壽命階級化」

下半年12生肖要注意！蛇別亂All in、雞多請客、2動物注意健康

相關新聞

一匹馬一生可救上千人！ 台灣57匹「救命馬」揭抗蛇毒血清製造祕辛

被毒蛇咬後需立即施打抗蛇毒血清避免解毒，國內的4種抗蛇毒血清是由位於屏東科技大學內的國家免疫馬場馬匹採血後的血漿所製造。馬場目前服役44匹馬，另13匹已退役，通常一匹馬每年最多可以採血8次，服役平均年限約12年，一次約採5公斤的血，約可以製造150劑抗蛇毒血清，也就是說一匹馬一生採血後製作抗蛇毒血清至少可以救上千人次。

不能騎乘！抗蛇毒血清背後的無名功臣 國家馬場57匹馬生活大公開

屏東科技大學內擁有57匹駿馬，牠們肩負國家任務，不是提供觀賞、騎乘，而是負責救命的重要功臣，施打蛇毒後體內產生的抗體及血液，會製作成抗蛇毒血清。為讓馬維持健康與免疫效能，以科學化方式照護，從每日飲食、健康監測到退休安排都不馬虎，目前已有13匹馬退役，從救命第一線功臣退役過上美好的退休生活。

新北23名愛爸、愛媽「上課升級」 動保處邀專家傳授遊蕩犬管理術

新北市動保處昨天舉辦「流浪動物源頭絕育講習課程」，共有23名在地愛心民眾參加，由獸醫師、動物行為師及律師教大家「怎麼抓、懂行為、守法規」，增進一線人員動保知識與協助管理遊蕩犬，一起推動流浪動物源頭減量。

廣角鏡／上萬「國慶鳥」過境屏東

國慶連假將至，俗稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹大量過境屏東，昨日下午滿州山區更出現成千上萬隻盤旋。茂林國家風景區管理處今起至周日在禮納里部落辦理「二○二六在山那邊賞鷹」活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。