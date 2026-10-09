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新北23名愛爸、愛媽「上課升級」 動保處邀專家傳授遊蕩犬管理術
新北市動保處昨天舉辦「流浪動物源頭絕育講習課程」，共有23名在地愛心民眾參加，由獸醫師、動物行為師及律師教大家「怎麼抓、懂行為、守法規」，增進一線人員動保知識與協助管理遊蕩犬，一起推動流浪動物源頭減量。
第一堂課由桃園返璞動物醫院院長林雅哲主講，直接從第一線實務面切入，分享精準捕捉、動物醫療及志工協力等經驗。面對「狗狗看到人就跑」、「同一群狗卻很難靠近」等常見情況，提醒大家不能只靠一股熱情，更要先觀察動物狀態，再選擇適合的方式，慢慢累積經驗才能逐步找到適合現場的方法。
第二堂課「認識遊蕩犬及米克斯的行為特色與需求」，由D.I.N.G.O.台灣負責人黃媛欣（小魯媽）老師授課。例如狗狗吠叫不一定代表會攻擊、搖尾巴也不一定代表友善。小魯媽從動物行為學角度，帶領學員解讀犬隻的肢體語言與行為反應，讓大家知道面對不同個性的狗狗，互動方式不能一體適用，更要留意犬隻的情緒、生活環境及與人的互動，才能減少誤解與衝突。
最後一堂課程是「動物保護法規與宣導」，由全國律師聯合會行政法委員會委員黃文承律師協助宣導。黃律師深入淺出解析法律條文並分享案例，讓學員了解動物保護工作不只是「想幫忙就去做」，也要知道相關法律規範，
新北市動保處表示，遊蕩犬源頭管理需要的不只是絕育技術，第一線人員如何接近動物、判讀行為，以及與社區溝通、掌握法規，同樣重要。這次講習把獸醫、動物行為及法律3種專業放在同一個課程，讓參與動保工作的愛心人士一次補足不同面向實務知識。透過持續培訓與民間協力，希望讓每一份願意幫助動物的心意，都能轉化成更安全、更有效的行動。
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