194歲巨龜還在活蹦亂跳！ 世界最老陸地動物「強納森」藏長壽秘密

英國一頭長壽的巨龜即將迎來195歲生日。長壽的牠引發科學家關注，希望透過分析巨龜的基因組與表觀基因組，找到他的長壽秘訣。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，「強納森」（Jonathan）是目前全球已知最老的陸生動物。據推測，牠在約1832年時出生，在1882年被帶到南大西洋的聖赫勒拿島（Saint Helena）。研究人員推估，牠在抵達聖赫勒拿島時就已經至少有50歲，不只成為最年長的陸生動物，也成為當地的動物明星。

研究團隊取得強納森的DNA並進行定序，再與其他巨型陸龜比較。結果發現，他擁有287個獨特基因變異，涉及DNA修復、代謝、胰島素調節、粒線體功能及腫瘤抑制等與老化有關的生物途徑。

最讓研究人員感到驚訝的是，強納森體內一些與老化有關的細胞機制，竟然看起來比他的實際年齡年輕。科學家發現，牠負責調控基因運作的部分DNA化學標記仍維持相當穩定，尤其是與細胞產生能量及維持正常運作有關的區域，並沒有呈現明顯的老化跡象。研究團隊認為，這種穩定的細胞運作狀態，可能是強納森能活到近200歲的重要線索之一。

粒線體被視為細胞的「發電廠」，負責提供細胞運作所需的能量，而粒線體功能下降一直被認為與老化及相關疾病有所關聯。研究人員因此推測，強納森或許具有特別穩定的粒線體功能，可能就是這樣才能長壽健康。

不過，強納森的長壽可能不只與基因有關。牠長年生活在受到保護的環境中，接受獸醫照護，也有穩定的飲食。研究團隊表示，目前只有一隻194歲的喬納森可供研究，還需要分析更多長壽動物，才能確認這些機制是否具有普遍性，更不能直接推論人類也能靠同樣方式延長壽命。