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台北動物園特製「巨大蔬果冰磚」 非洲象吃冰絕招曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
非洲象鼻腿並用取出冰磚裡的水果。圖／台北動物園提供
非洲象鼻腿並用取出冰磚裡的水果。圖／台北動物園提供

時序入秋，北市偶有高溫。台北市立動物園不只在動物活動場內提供遮蔭、降溫設施或開放室內讓動物選擇自由進出，保育員也準備冰品或冰凍水果給動物享用、調節體溫，例如為非洲象特製的巨大蔬果冰磚，是一場需要動腦、動腳，再善用靈活象鼻才能完成的「取食挑戰」。

動物園表示，不同於其他動物的水果冰品，大象的冰品可不能用一般杯子或水桶來計算。保育員特別將紅蘿蔔、地瓜、紫薯、龍眼、香蕉等食材製成巨大蔬果冰磚，冰磚大到必須由保育員推著推車，才能送到非洲象「千惠」面前。

「千惠」面對這塊既冰涼又藏著食物的「巨型冰磚」，一開始打算直接用腳踩開，結果冰塊又硬又滑，無法一腳搞定。園方說，為大象特製的冰磚，冷凍得相當扎實又光滑，只見牠抬起重量級的象腿固定冰塊，反覆踩踏，終於將蔬果冰踩碎成小塊，再用象鼻拾起送入口中。

不過，「千惠」看似體型壯碩，吃起冰品卻意外地十分講究，沒有大口猛吃，而是小口慢慢享用，畢竟冰品太冰，如果吃得太急，連象鼻也可能被低溫凍到。

動物園分享，非洲象本就具備一套因應環境溫度變化的身體調節機制。天氣炎熱時，牠們會拍動大耳朵，增加耳朵周圍的空氣流動，耳朵中密布的血管也有助於將體內熱量帶至耳朵表面，再藉由周圍空氣帶走熱量。當氣溫較低時，非洲象會減少耳朵拍動，甚至將耳朵貼近身體，減少熱量散失。

園方說，除了利用耳朵散熱，非洲象會將水、沙土或泥巴噴灑覆蓋在身上，泥土不僅能遮蔽陽光，也有助於留住皮膚表面的水分，延長降溫與防曬的效果。

至於照養團隊提供的特製冰品，除了換換食材的口味、口感，也讓動物必須想辦法取得冰塊中的食材，延長進食時間、增加感官刺激和取食探索，鼓勵動物展現自然行為，促進探索與解決問題的機會，讓日常生活更加多元，是行為豐富化設計的一環。

動物照養會依據季節、天候及個體狀況進行調整，即使進入秋季，只要白天仍有較高溫度，就會持續觀察動物的需求，適時提供降溫措施與適合的食物豐富化。

結實的冰磚連象腿都不易輕易踩碎。圖／台北動物園提供
結實的冰磚連象腿都不易輕易踩碎。圖／台北動物園提供

非洲象用象鼻將碎冰送入口中。圖／台北動物園提供
非洲象用象鼻將碎冰送入口中。圖／台北動物園提供

前陣子，保育員為非洲象「千惠」準備巨大蔬果冰磚當點心。圖／台北動物園提供
前陣子，保育員為非洲象「千惠」準備巨大蔬果冰磚當點心。圖／台北動物園提供

保育員不定期提供給非洲象的點心，也是豐富化設計的一環。圖／台北動物園提供
保育員不定期提供給非洲象的點心，也是豐富化設計的一環。圖／台北動物園提供

非洲象<a href='/search/tagging/2/吃冰' rel='吃冰' data-rel='/2/128036' class='tag'><strong>吃冰</strong></a>不能太急，不然也會不小心冰到象鼻。圖／台北動物園提供
非洲象吃冰不能太急，不然也會不小心冰到象鼻。圖／台北動物園提供

動物園 巨大 吃冰

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