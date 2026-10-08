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影／中部海巡2偵搜犬光榮卸甲！頒贈退役徽章與最愛罐頭飼料

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
海巡署中部分署今天為「SUSIE」與「LUCY」2隻偵搜犬舉辦溫馨的退役儀式。圖／海巡署提供
海巡署中部分署今天為「SUSIE」與「LUCY」2隻偵搜犬舉辦溫馨的退役儀式。圖／海巡署提供

海巡署中部分署今天為「SUSIE」與「LUCY」2隻偵搜犬舉辦溫馨的退役儀式，分署長王正信為「海巡毛英雄」卸下執勤背心並頒贈退役徽章與最愛的罐頭飼料，感謝牠們服役期間守護邊境與防疫前線的辛勞奉獻，並為牠們換上嶄新牽繩，象徵卸下勤務重任。

中部分署指出，海巡2019年設置偵搜犬區隊，借重犬隻靈敏嗅覺強化查緝走私與邊境防疫效能。「SUSIE」與「LUCY」自2020年4月服役至今已逾5年，分別累積出勤610次及631次、工時均超過2200小時，期間各參與查緝重大案件6件，並屢次在中華民國警犬訓練協會IGP-BH服從賽事中榮獲冠、亞、季軍等多項殊榮，展現「海巡好鼻師」的高度專業。

王正信表示，感謝「海巡毛英雄」將最精華的歲月奉獻給海巡，雖然牠們無法用言語表達，卻用一次次出勤與忠誠陪伴，成為同仁最信賴的戰友；今天卸下重任後，2隻偵搜犬將正式由領犬員接手領養、迎接嶄新退役生活。

海巡署中部分署今天為「SUSIE」與「LUCY」2隻偵搜犬舉辦溫馨的退役儀式。圖／海巡署提供
海巡署中部分署今天為「SUSIE」與「LUCY」2隻偵搜犬舉辦溫馨的退役儀式。圖／海巡署提供

海巡署中部分署今天為「SUSIE」與「LUCY」2隻偵搜犬舉辦溫馨的退役儀式。圖／海巡署提供
海巡署中部分署今天為「SUSIE」與「LUCY」2隻偵搜犬舉辦溫馨的退役儀式。圖／海巡署提供

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