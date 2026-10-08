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屏東「獵龍大隊」移除綠鬣蜥 每晚5000元費用大嘆「吃不消」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣議員洪宗麒與胡嘉玲服務團隊，5日晚上到6日清晨總共移除了255 隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供
屏東縣議員洪宗麒與胡嘉玲服務團隊，5日晚上到6日清晨總共移除了255 隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供

屏東縣紅豆、毛豆陸續進入生長期，農民卻面臨綠鬣蜥入侵農田、啃食作物的災難，新園鄉民代表會主席黃金樹接獲不少農民陳情，因此自費請民間「獵龍大隊」協助捕捉移除，不過每晚5000元的費用讓他大嘆「真的難以長期負荷。」

同樣場景也發生在萬丹鄉，縣議員洪宗麒與胡嘉玲服務團隊，5日晚上到6日清晨啟動「護豆專案」，經過一整晚不眠不休的努力，總共移除了255 隻綠鬣蜥，數量驚人，讓他直呼「真的快要爆肝了！」不過萬丹紅豆的嫩芽是農民的命根子，絕對不能讓外來種給啃食殆盡。

有農民表示，以前數量比較少還會想辦法趕，但現在數量變多了，趕走這邊，那邊又跑出來，真的非常無奈。為了協助農民，黃金樹團隊除了蒐集綠鬣蜥出沒地點、數量及農作物受害情形，也聯繫民間獵龍大隊前往移除。

黃金樹表示，感謝民間獵龍大隊願意投入時間與人力協助農民，不過長期移除需要車輛、油料、裝備及人員出勤等，他為了感謝隊員辛勞，常自掏腰包提供餐飲、消夜及相關補給，「偶爾一次還能負擔，但如果天天都需要巡查、捕捉，長期下來真的吃不消。」

他呼籲中央及縣府相關單位盤點現有移除經費與人力配置，研議增加重點農區巡查頻率，並建立更完善的民間團隊合作及補助機制，針對車馬費、油料、夜間出勤津貼等必要支出提供合理支持，讓願意投入移除工作的專業人員能持續協助農民。

他也建議結合既有綠鬣蜥通報及定位紀錄，掌握農田、灌溉溝渠與繁殖熱點，在紅豆、毛豆播種及幼苗生長期間加強區域性移除，避免零星捕捉、反覆投入資源，卻無法有效降低危害。

新園鄉民代表會主席黃金樹接獲農民陳情，自費請民間「獵龍大隊」協助捕捉移除綠鬣蜥。圖／黃金樹提供
新園鄉民代表會主席黃金樹接獲農民陳情，自費請民間「獵龍大隊」協助捕捉移除綠鬣蜥。圖／黃金樹提供

屏東縣議員洪宗麒與胡嘉玲服務團隊，5日晚上到6日清晨總共移除了255 隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供
屏東縣議員洪宗麒與胡嘉玲服務團隊，5日晚上到6日清晨總共移除了255 隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供

綠鬣蜥 屏東 萬丹

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