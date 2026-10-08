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竹市老犬認養不易、急救人力吃緊 李國璋籲補助醫療費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市收容所老犬難找新家，動物急救也面臨人力不足，市議員李國璋建議，補助認養15歲以上老犬醫療費、增加急救預算。聯合報系資料照
新竹市收容所老犬難找新家，動物急救也面臨人力不足，市議員李國璋建議，補助認養15歲以上老犬醫療費、增加急救預算。聯合報系資料照

新竹市收容所老犬難找新家，動物急救也面臨人力不足，市議員李國璋建議，補助認養15歲以上老犬醫療費、增加急救預算，並整合警察與民間救援人力。市府表示，正研擬老犬醫療補助額度，相關人力與救援機制也將研議。

李國璋指出，新竹市近年在市府與民間團體投入下，動物保護已有改善，但要落實友善動物城市，仍有努力空間。他提出擴大動保所編制、增加委外緊急及例行醫療預算、認養老犬終身免費醫療、合理編列犬貓及野生動物救援經費、廣納民間人力，以及建立受虐案件緊急應變任務編組等6項建議。

李國璋表示，市府原有委託民間動物醫院提供24小時緊急醫療，但院所若承接，就需增聘獸醫師，以目前業界薪資行情，並非月薪5、6萬元就能找到人，導致多數院所意願不高，市府應重新檢視預算與執行方式。

他建議，緊急醫療可按每隻動物3萬元、每年預估60隻編列180萬元，加上醫療檢驗器材等費用，合計約220萬元。針對認養15歲以上老犬，也可增加每年醫療補助，減輕認養家庭負擔，提高老犬找到新家的機會。

李國璋指出，民間團體雖有熱情，人力與時間仍有限，部分以教育推廣為主，車禍犬貓救援、虐待案件查察不能完全依賴志工。他建議編列預算，以「半志工」方式支持民間參與，並由警察、動保所及民間團體組成任務編組，重大受虐案件由員警陪同查察，讓志工、動保人員與檢舉民眾更有保障。

新竹市政府產發處長嚴翊琦表示，動保所現有編制人數連成立科都不足，目前先以約聘僱方式補足人力，長期仍須調整編制；增加委外緊急動物醫療預算，也可朝此方向研究。

嚴翊琦表示，寵物年紀越大，認養機率相對降低，已請動保所研擬相關醫療補助。不過實際醫療費可能與預期有落差，仍須訂定額度上限，希望藉此協助年邁犬隻等寵物媒合家庭。其餘救援經費、民間人力參與及受虐案件應變機制，也將依議員建議研議。

新竹市收容所老犬難找新家，動物急救也面臨人力不足，市議員李國璋建議，補助認養15歲以上老犬醫療費、增加急救預算。圖／取自新竹市動物保護教育園區官網
新竹市收容所老犬難找新家，動物急救也面臨人力不足，市議員李國璋建議，補助認養15歲以上老犬醫療費、增加急救預算。圖／取自新竹市動物保護教育園區官網

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