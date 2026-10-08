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桃園虎頭山林鵰現蹤 赤腹鷹過境時序提前

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市野鳥學會在虎頭山觀察到林鵰現蹤。圖／桃園市野鳥學會提供
桃園市野鳥學會在虎頭山觀察到林鵰現蹤。圖／桃園市野鳥學會提供

秋季候鳥南遷，桃園野鳥學會進行虎頭山赤腹鷹過境調查，今年赤腹鷹過境時序與前兩年不同，過境高峰明顯提前至9月上旬，9月9日單日記錄1236隻，整個9月總計6663隻，較往年平均約5500隻高出千隻，顯示虎頭山雖然不是候鳥遷徙的主要路線，仍是重要的猛禽遷徙觀察據點。

桃園市野鳥學會調查，前2年赤腹鷹主要過境期集中在9月中下旬，單日最高峰都落在9月26日，今年高峰提前，9月7日至10日連續出現較大規模的過境，9月9日更達今年最高峰。

值得一提的是，今年虎頭山除了赤腹鷹過境之外，也有發現林鵰，對位於桃園都市環境的虎頭山而言，相當特殊，凸顯虎頭山雖然緊鄰都市，仍保有森林、丘陵與綠地交織的生態環境。

學會理事長范卓昭表示，義工每年9月掌握赤腹鷹秋季南遷期間，每天清晨在固定觀察點持續記錄過境數量，透過多年資料累積，逐步掌握虎頭山猛禽過境的變化。多年監測顯示赤腹鷹過境並非每年都呈現相同的時間節奏，今年高峰提前值得持續追蹤，

范卓昭說，對桃園而言，赤腹鷹每年秋季飛越虎頭山，不只是季節變化的自然景象，也是城市與自然環境仍然保持連結的證明。從赤腹鷹的過境，到林鵰等大型森林性猛禽的現蹤，這些持續累積的義工調查紀錄，正一點一滴描繪出虎頭山在桃園都市生態系中的重要位置。

虎頭山 桃園 野鳥

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