【動物冷知識】蟑螂眼睛睜著照樣睡 科學家靠一個動作判斷牠睡著沒

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有些正在冬眠的動物，每隔一段時間仍會斷案甦醒，然後又睡回去！！

為什麼要這樣睡睡醒醒呢？今天讓我們一起來看看，3個有趣的動物睡覺冷知識吧！

冬眠的主要目的，是降低體溫與代謝，盡量少消耗能量，好撐過食物缺乏的寒冬。

但冬眠並不等於睡覺。

有些會冬眠的動物，在冬眠期間會每隔一段時間短暫甦醒，讓體溫回升、代謝恢復，接著進入真正的睡眠。

也就是說，他們不是睡到一半突然醒來，

而是冬眠到一半，特地開機睡一下。

因為冬眠時的低體溫與低代謝狀態，並不能完全取代一般睡眠的功能，所以他們仍需要定期恢復正常體溫，才能進行真正的睡眠。

沒有大腦的水母，也需要睡覺

睡眠通常被認為與大腦修復、調節有關，但水母連大腦都沒有，卻同樣會出現明顯的休息狀態。

研究發現，水母在夜間會降低活動力與對刺激的反應。如果持續打擾他們的休息，之後也會出現類似「睡眠不足」的狀態。

所以睡眠似乎不只是「讓大腦休息」這麼簡單，讓身體好好休息也是很重要的！！

昆蟲沒有眼皮，怎麼知道他在睡覺？

蟑螂沒有眼皮，所以睡覺時沒辦法像人類一樣把眼睛閉起來，那科學家要怎麼判斷牠到底有沒有睡？

其中一個觀察指標，就是他的觸角。

蟑螂平常會不斷利用觸角感知周遭環境，進入休息狀態後，觸角活動會明顯減少，有時甚至會垂下、接觸地面。

所以就算他的眼睛是睜開的，也可能他們早已呼呼大睡了！！

參考資料：1、2、3