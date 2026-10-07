快訊

今晚接受TVBS趙少康與聯合報專訪 沈伯洋盼政見交鋒

秀證件吃Buffet只要888元！國際級五星度假酒店「最強萬聖節」 詭譎造景、怪奇饗宴秒殺底片

鄧紫棋傳紐約低調結婚！富三代男友Mark顯赫背景、「打人坐牢」黑歷史遭起底

聽新聞
0:00 / 0:00

【動物冷知識】蟑螂眼睛睜著照樣睡 科學家靠一個動作判斷牠睡著沒

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有些正在冬眠的動物，每隔一段時間仍會斷案甦醒，然後又睡回去！！

為什麼要這樣睡睡醒醒呢？今天讓我們一起來看看，3個有趣的動物睡覺冷知識吧！

冬眠的主要目的，是降低體溫與代謝，盡量少消耗能量，好撐過食物缺乏的寒冬。

但冬眠並不等於睡覺。

有些會冬眠的動物，在冬眠期間會每隔一段時間短暫甦醒，讓體溫回升、代謝恢復，接著進入真正的睡眠。

也就是說，他們不是睡到一半突然醒來，

而是冬眠到一半，特地開機睡一下。

因為冬眠時的低體溫與低代謝狀態，並不能完全取代一般睡眠的功能，所以他們仍需要定期恢復正常體溫，才能進行真正的睡眠。

沒有大腦的水母，也需要睡覺

睡眠通常被認為與大腦修復、調節有關，但水母連大腦都沒有，卻同樣會出現明顯的休息狀態。

研究發現，水母在夜間會降低活動力與對刺激的反應。如果持續打擾他們的休息，之後也會出現類似「睡眠不足」的狀態。

所以睡眠似乎不只是「讓大腦休息」這麼簡單，讓身體好好休息也是很重要的！！

昆蟲沒有眼皮，怎麼知道他在睡覺？

蟑螂沒有眼皮，所以睡覺時沒辦法像人類一樣把眼睛閉起來，那科學家要怎麼判斷牠到底有沒有睡？

其中一個觀察指標，就是他的觸角。

蟑螂平常會不斷利用觸角感知周遭環境，進入休息狀態後，觸角活動會明顯減少，有時甚至會垂下、接觸地面。

所以就算他的眼睛是睜開的，也可能他們早已呼呼大睡了！！

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

3颱共舞？ 粉專：路徑大同小異 藤原效應並不明顯

太平洋地區有3個颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前副熱帶高壓勢力穩定，3個颱風都受到高壓環流導引，大致沿著高壓邊緣往北移動。隨著後續逐漸來到高壓西側，再轉向東北的機率相對較高，整體路徑趨勢其實相當明確。

天冷就嘴饞！研究揭「食欲之秋」真有其事 醫教3招避免一路胖到冬天

天氣轉涼，不少人覺得胃口大開，火鍋、燒肉、甜食愈吃愈涮嘴，甚至正餐才吃完，沒多久又想找東西吃。「食欲之秋」可能不只是心理作用。研究發現，人的飲食與體重確實可能隨季節變化，美國一項追蹤593名成人的研究顯示，秋季每日熱量攝取平均比春季高出約86大卡，攝取量在11月初達到高峰，體重則在冬季最高。

國慶連假樂園大放送！身分證湊「1、0」享優惠 國慶寶寶免費玩雲仙

國慶連假將至，全台主題樂園紛紛祭出雙十限定優惠，並提前結合萬聖節風潮，六福村推出身分證對對碰，只要身分證字號或民國出生年月日包含數字「1」與「0」，即享599元入園優惠；雲仙樂園祭出國慶寶寶免費入園，劍湖山推當月壽星399元、當日壽星100元即可暢遊；另多家樂園推出穿著萬聖節裝扮享折扣或免費入園。

國慶連假省道疏運路段曝光 這樣走看國慶煙火比較順

國慶連假將至，預計國慶連假首日上午10時至12時，台61線鳳鼻至香山、香山至竹南南向路段，將有大量車潮，另外，今年國慶煙火將於台東卑南溪出海口舉辦，因此國慶日當天晚間6時30分至9時將封閉管制省道台11線中華大橋；10月8日至10月12日期間，5處省道也將封閉管制。

擠怕了！國慶疏運訂位率比中秋高1成 高鐵：人潮管制應該會好一點

中秋高鐵爆發自由座外溢之亂引發民怨，周五開始國慶連假，疏運明天登場。或許旅客真的是擠怕了，提早訂位已應變，高鐵公司統計，對號座訂位率已超越中秋連假1成。防範大量湧入自由座人潮，高鐵宣布疏運第一天下班，將開放全車自由座列車共8班，台鐵也提早啟動聯防機制，總加開123列次，包含往返台中、台北的區間快車。

坐旅館馬桶恐染性病？醫曝機率極低 揭5大染病風險：這些設施更要小心

連假出遊住飯店，若回家後私密處出現異狀，不少人第一時間可能懷疑「是不是旅館馬桶不乾淨？」甚至擔心坐馬桶、泡浴缸就會感染性病。不過泌尿科醫師陳鈺昕指出，多數性病透過旅館環境間接感染的機率其實相當低，比起馬桶坐墊，更該注意按摩浴缸、寢具、潮濕地板及經常被觸摸的物品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。