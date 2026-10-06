貓咪陪伴提升幸福感 溫暖舒壓不孤獨

養貓能讓人更快樂！一項跨國社會調查顯示，貓咪陪伴與民眾的自我感知幸福感之間存在顯著的正相關，能有效舒緩現代人的日常心理壓力與孤獨感。雖然各國寵物政策與規範有所差異，但專家建議將寵物陪伴視為促進公共心理健康的重要途徑。

養貓生活更幸福

《ScienceAlert》報導，全球多個國家的社會調查發現，養貓者在日常心理壓力舒緩與情緒穩定度上展現出顯著的正面效應。科學家分析，貓咪獨立卻又適度陪伴的特性，能有效降低現代人的孤獨感，並在無形中為飼主提供情緒價值與心理支持。

如今，貓咪逐漸成為現代都市生活中不可或缺的心靈夥伴。專家強調，儘管狗狗向來被視為人類最忠實的朋友，但貓咪低維護性且靜謐的互動模式，反而更契合節奏緊湊、居住空間有限的現代生活型態，進而提升個人的生活滿意度。

降低壓力荷爾蒙

《Science X》報導，這項涵蓋全球多國的跨國調查進一步揭示，貓咪陪伴與民眾自我感知幸福感之間均存在強烈的正相關，而這種心理效益主要來自於撫摸貓咪時所釋放的放鬆訊號，能有效降低人體的壓力荷爾蒙。

雖然各國在寵物飼養政策與動物福利法規上仍有差異，但越來越多心理學者與社會學家呼籲，應將寵物陪伴納入公共心理健康與社區照護的體系中，以透過這種簡單而深刻的人寵互動，持續促進社會整體的心理健康與幸福指數。

【更多精采內容，詳見 】