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影／一夜抓255隻綠鬣蜥 屏東議員組獵龍團隊爆肝搜捕震撼畫面曝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供
議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供

外來種綠鬣蜥氾濫，屏東縣萬丹鄉正值紅豆播種，綠鬣蜥喜愛吃嫩葉讓農民傷透腦筋，縣議員洪宗麒、妻子胡嘉玲與與民間獵龍團隊展開爆肝護豆行程，5日深夜到今凌晨，在萬丹鄉河堤獵捕255隻大小隻綠鬣蜥，綠鬣蜥堆成小山，場面驚人。

洪宗麒形容，看著成堆綠鬣蜥「震撼畫面，不是開玩笑的！這是爆肝成果」，昨晚結束拜訪行程後，他和妻子胡嘉玲與服務團隊響應農民求助，啟動「護豆專案」，抓捕255隻綠鬣蜥，感謝熱血力挺獵龍大隊。

歷經晚間爆肝獵捕行動後，洪宗麒一早仍繼續跑行程，他說，「雖然真的快爆肝了，但為了屏東農業與生態，責無旁貸」，抓捕的綠鬣蜥全數交由獵龍小組。

洪宗麒說，昨天深夜到今天凌晨他們在萬丹鄉廈北河堤、還有大溪路河堤，河川地周邊抓捕綠鬣蜥。

議員組的民間版獵龍行動持續。屏東縣府護豆專案從9月到11月晚間，每周二、四夜晚，除了接到農民通報反映外，也會加強熱點巡視獵捕。

議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥，堆積成小山。圖／議員洪宗麒提供
議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥，堆積成小山。圖／議員洪宗麒提供

議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥，堆積成小山。圖／議員洪宗麒提供
議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥，堆積成小山。圖／議員洪宗麒提供

議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供
議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供

議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供
議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供

議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供
議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供

議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供
議員與民間獵龍大隊一晚捕捉255隻大小隻綠鬣蜥。圖／議員洪宗麒提供

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