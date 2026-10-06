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深圳星巴克顧客倒水桌上讓狗舔！拍攝者批不衛生 客服回應了

香港01／ 雷思麗／報導
深圳1間星巴克（Starbucks）被指有顧客直接把水倒在桌面，讓寵物狗舔喝，引起衞生爭議。 圖／AI生成
深圳1間星巴克（Starbucks）被指有顧客直接把水倒在桌面，讓寵物狗舔喝，引起衞生爭議。 圖／AI生成

帶寵物外出用餐，也要留意其他顧客的感受。大陸深圳一間星巴克（Starbucks）近日被指有顧客直接將水倒在桌面上，再讓寵物狗低頭舔水喝，引發衛生爭議。有當地網友拍下影片，只見一隻白色小狗將頭伸向店內圓桌，嘴巴貼著桌面不斷舔舐，一旁還放有手機、水瓶及充電線。拍攝者批評這樣的行為「十分不衛生，缺乏公共素養」。

大陸媒體報導，星巴克客服回應表示，一般情況下門市並不允許寵物進入室內，將進一步核實事件，並加強涉事門市管理。

白色小狗低頭猛舔桌面　拍攝者批：不衛生

《後浪視頻》報導，有網友在廣東深圳一間星巴克拍下上述畫面，表示有人直接將水倒在桌面上餵狗，讓他相當難以接受，批評「十分不衛生，缺乏公共素養」。

從影片中可見，一隻白色小狗靠近圓桌邊緣，多次低頭舔舐桌面，桌上還擺放著手機、水瓶及充電線，附近也有其他顧客坐著。

不過，影片並未完整拍下飼主將水倒在桌上的過程，也無法從畫面確認現場店員當下是否有介入制止。

星巴克客服：一般不允許寵物進店　將核實處理

《後浪視頻》引述星巴克客服表示，這類行為並不被允許，如果店員發現，應立即上前制止。一般情況下，門市也不會允許寵物進入室內。

客服表示，總部將在核實實際情況後進一步處理，同時也會加強涉事門市管理。

寵物友善門市也能帶狗進室內？客服曾說明活動範圍

星巴克在中國大陸設有「寵物友善門市」，但這並不代表寵物可以自由進入室內用餐區。

《廣州日報》今年6月9日曾報導，廣州番禺漢溪大道一間星巴克也曾發生類似爭議，有顧客將寵物狗帶進店內，並讓狗在座椅上活動，讓部分顧客感到不舒服。

該報記者當時致電星巴克客服詢問，客服確認該門市屬於寵物友善門市，但也說明寵物原則上只能在店外指定的戶外座位區活動，不建議顧客將寵物帶進室內用餐區。

客服也表示，寵物友善門市通常會在戶外座位區設置寵物掛鉤及飲水設施。值得注意的是，這起事件發生在廣州，與這次深圳影片屬於不同事件，並非後續發展。

官方提供寵物飲水服務　涉事門市實際規定仍待釐清

星巴克中國今年7月30日公布的「興趣社區空間」相關資料中，也列有寵物友善空間，提供免費「爪布奇諾」及「無濃縮美式」等寵物服務。

官方說明，「無濃縮美式」的內容其實就是冰水或常溫水，讓飼主可以在指定寵物友善空間提供毛小孩飲用。不過，此次深圳事件中的門市是否屬於寵物友善門市，以及現場實際寵物管理規定，目前仍有待進一步確認。

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文章授權轉載自《香港01》

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