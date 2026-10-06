快訊

衝5萬加馬力！台股開盤12分鐘爆量逾2千億元

把錢花在看不見的地方 日本18年執事揭有錢人生活標準

獨／南投「海盜村」開幕7年突歇業！網友：看到停業才知道有這地方

聽新聞
0:00 / 0:00

影／魚虎爆量…日月潭變超大型夜市撈魚池 今年撈破4萬尾

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供
長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供

日月潭魚虎今年大爆發，縣府電撈結束仍見魚球肆虐，為此開放撈捕，長期關注潭區生態的「日月潭一等高」分享撈捕畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。縣府統計，截至上月底已撈破4萬尾，創歷年新高。

日月潭是國際性景點，風景幽美，潭區生態更是豐富，早年當地居民以捕魚為生，又以曲腰魚、奇力魚等為主力漁獲，後因潭區遭玻璃魚、紅魔鬼、珍珠石斑、魚虎等外來魚種入侵，漁獲量減少，其中魚虎食性凶猛，幾無天敵，縣府出手防治。

為抑制魚虎族群擴張，縣府鎖定魚虎入夏繁殖期，其幼魚會集結成魚球群聚覓食，每年透過電撈防治，2020年首次啟動電撈捕獲約8000尾，2023年電撈量飆至3.5萬尾創新高，但去年卻降至800多尾，看似防治見效，不料今年竟然大爆發。

縣府農業處今年循往例執行電撈魚虎球，由於經費用罄，於9月上旬結束作業，電撈量為3萬4570尾，但因頻有漁民回報仍見魚虎球在潭區肆虐，協請電撈團隊持續作業，也開放漁民或釣客透過拖網等方式捕撈魚球，捕獲魚球可自行處置。

長期關注日月潭生態及水情的臉書專頁「日月潭一等高」也出手協助，並分享分享入夜撈捕魚虎球影片，畫面中，燈光照到潭面滿是幼魚，日月潭瞬間成了超大型的夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人，也讓他笑稱「比夜市撈魚好玩」。

農業處表示，研判今年魚虎球爆量與水位高低，及岸邊草木茂密宜掩蔽繁衍有關；而經電撈團隊及漁民協助撈捕魚虎球，9月中下旬撈獲量逾5500尾，經統計，截至上月底已撈破4萬尾，電撈量雖創歷年新高，但後續幾乎已看不到魚虎球。

長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供
長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供

長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供
長期關注日月潭生態的「日月潭一等高」分享撈捕魚虎球畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。圖／「日月潭一等高」提供

日月潭 夜市 石斑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「離水不死、還會走路」金門珍稀攀鱸復育 200尾魚重返陵水湖

4年砸10億！埔里虎頭山拚升級 中心碑園區全新亮相

金秋蟹肥 黃河大閘蟹香飄海內外

嘉義山區猴害難解 農業處籌組「防治隊」擬朝撲殺方向執行

相關新聞

深圳星巴克顧客倒水桌上讓狗舔！拍攝者批不衛生 客服回應了

帶寵物外出用餐，也要留意其他顧客的感受。大陸深圳一間星巴克（Starbucks）近日被指有顧客直接將水倒在桌面上，再讓寵物狗低頭舔水喝，引發衛生爭議。有當地網友拍下影片，只見一隻白色小狗將頭伸向店內圓桌，嘴巴貼著桌面不斷舔舐，一旁還放有手機、水瓶及充電線。拍攝者批評這樣的行為「十分不衛生，缺乏公共素養」。

到府幫毛寶貝打針…寵物保母擅自執行獸醫業務 最高將罰50萬元

新北市動保處日前接獲檢舉，有飼主找寵物保母到府照顧寵物，期間依飼主要求每2日替一隻腎病貓施打皮下輸液。動保處獲報查出該名寵物保母並無獸醫師資格卻執行醫療行為已違反獸醫師法，可處10萬元以上50萬元以下罰款，所用藥械並得沒入。

影／魚虎爆量…日月潭變超大型夜市撈魚池 今年撈破4萬尾

日月潭魚虎今年大爆發，縣府電撈結束仍見魚球肆虐，為此開放撈捕，長期關注潭區生態的「日月潭一等高」分享撈捕畫面，日月潭猶如超大型夜市撈魚池，隨手一撈全是魚虎，數量驚人。縣府統計，截至上月底已撈破4萬尾，創歷年新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。