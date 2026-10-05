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邊角料成領角鴞育雛的家 林保署南投分署創保育循環利用雙贏

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣八卦山領角鴞。圖／林業及自然保育署南投分署、台中市野生動物保育學會提供
彰化縣八卦山領角鴞。圖／林業及自然保育署南投分署、台中市野生動物保育學會提供

台灣淺山地區人為開發日益增加，天然樹洞愈來愈少，保育類猛禽領角鴞常找不到合適育雛場所，林業及自然保育署南投分署和台中市野生動物保育學會、財團法人南投縣私立德安啟智教養院，使用國產木材邊角料打造人工巢箱，同時達成提供領角鴞育雛及資源循環利用的友善環境目標。

德安啟智教養院生每月到彰化縣二水生態保育站一次，巡查紅外線自動照相機是否正常運作，院生替換電池與記憶卡，實地參與第一線生態監測的任務，而這次在台中市野生動物保育學會指導下，挑選合適的地點與高度掛設巢箱，聆聽生態解說、觸摸木材、觀察樹林生態。

領角鴞人工巢箱是疏伐造林的柳杉和枯危相思木，送到丹大部落木工培訓生產基地製材時的邊角料，加工製成巢箱，不僅賦予剩餘國產材新生命，也實踐循環再利用理念，還給領角鴞安全遮風蔽雨的家。

南投分署今表示，二水生態保育站長期致力於八卦山脈的生態保育與推廣，「二水生態共融營」活動結合公部門、NGO及社福機構，為領角鴞掛設以國產材剩餘資材打造的人工巢箱，讓社福團體參與自然保育，不只實踐生命教育，更為八卦山保育行動注入溫暖而堅實的力量。

彰化縣八卦山領角鴞。圖／台中市野生動物保育學會提供
彰化縣八卦山領角鴞。圖／台中市野生動物保育學會提供

南投 林保署 猛禽

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