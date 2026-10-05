生態給付引關注！韓媒來台拍石虎、樹蛙保育案例

農業部林業及自然保育署推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付方案」，引起國外媒體關注，韓國蔚山文化放送（蔚山MBC）特別來台灣拍攝石虎及諸羅樹蛙保育案例。

林保署今天發布新聞稿，韓國蔚山MBC企劃紀錄片「黃坊山蟾蜍」，今年5月跨海來台實地採訪石虎及諸羅樹蛙保育案例。

林保署指出，「黃坊山蟾蜍」記錄韓國蔚山黃坊山蟾蜍在繁殖季遷移至長峴滯洪池時，面臨道路阻隔與棲地破碎化挑戰，及當地透過志工巡守、引導圍籬與生態通道等方式協助蟾蜍安全遷移。

拍攝團隊這次跨海取材台灣案例，關注台灣如何透過制度性支持，讓農民及社區居民成為長期保育夥伴，作為韓國後續推動在地參與及保育機制參考。紀錄片目前於YouTube平台免費播映：

林保署指出，台灣於民國110年開始推動生態服務給付，以「生態薪水」概念，肯定農友投入友善耕作、社區居民參與棲地維護監測，所創造的公共生態價值，將過往視為農業生產負擔的保育成本，轉化為可被肯定與支持的生態服務。

林保署表示，近年進一步串聯企業ESG及市場消費力量，支持化學藥劑減量及生態永續農業，逐步形成「友善生產–保育加值–企業參與–市場支持」的永續循環，讓保育走進農田、社區與消費市場。

林保署指出，蔚山MBC拍攝團隊來台期間，走訪台中、南投及嘉義，記錄台灣生態服務給付在不同場域的實踐。

林保署舉例，在台中食柑農場，農友改採草生栽培、不使用除草劑，並以自動相機觀察果園生態，於農場周邊多次記錄石虎活動，林保署台中分署促成友善石虎柑橘與金色三麥合作開發飲品，讓消費者透過購買行動支持友善生產及石虎保育。

又例如在南投縣名間鄉仁和社區，居民組成石虎巡守隊投入棲地巡護與監測，展現社區自主參與保育的力量；在嘉義縣大林鎮，筍農不使用除草劑、保留竹林落葉層並營造繁殖水池，為台灣特有種諸羅樹蛙提供棲息與繁殖環境。從農友友善耕作、社區自主巡護到產品進入市場，呈現保育不只是物種保護，更能與地方生產、社區生活及產業發展相互支持。