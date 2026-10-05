1300萬人次瘋看！日本「壁虎腳滑噴霧」爆紅 背後設計網大讚:善良商品

據日媒Pinzuba NEWS報導，日本知名防蟲大廠Earth製藥推出一款「防壁虎噴霧」，店頭廣告文案主打「讓壁虎腳滑跌落」。日前遭日本網友拍照並上傳社群平台X，質疑「壁虎那麼可愛，又不是害蟲，為什麼要賣這麼殘忍的商品？」在網路上迅速引爆討論，已累積突破1,300萬次觀看，有1萬2千人次按讚。

反對者認為，壁虎在日文中寫作「家守」，有守護家庭地象徵且會捕食害蟲，刻意驅趕有違傳統。但是，大批苦主則跳出來力挺。有自稱家電達人的九州網友指出，壁虎經常鑽入配電箱或家電電源線引起電線短路故障，更有人抱怨壁虎叫聲嘈雜、糞便弄髒環境甚至讓人嚇破膽。也有眼尖網友發現，該產品不用毒藥或黏膠撲殺，只是讓壁虎抓不穩牆壁滑落而已，直言「這其實算是非常溫和的善良產品」。

對社群中的熱烈討論，Earth製藥也親自跳出來說明研發秘辛，澄清外界對此產品的誤會。業者說明，該產品並非毒殺害蟲的殺蟲劑，而是針對「不想殺生、但也不希望壁虎跑進家裡」的客群量身打造。業者進一步說明，產品內添加的並非殺蟲成分，而是能使表面打滑的矽樹脂（Silicone）。「這款產品可以讓牆面變得光滑，使壁虎滑落。」業者強調，此產品絕不會傷害壁虎，期盼外界理解研發的初衷，為受壁虎困擾的日本南部地區民眾提供人道的解決辦法。