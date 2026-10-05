遊蕩動物怎解 農業部回應挨批老調

有民眾六月在公共政策網路參與平台提案檢討遊蕩動物減量政策，例如恢復限期收容（十二夜）機制，並以動物保護法規範餵食，農業部日前正式回應，卻挨批老調重彈。保育團體認為，農業部不應一再以凝聚社會共識為由，讓野生動物、民眾與公共部門繼續承擔風險。

遊蕩犬追車、咬人、犬殺野生動物頻傳，始終無解。本案提議者表示，自二○一七年台灣正式實施流浪動物零撲殺政策以來，原意是出於人道與對生命的尊重。然現有配套措施（ＴＮＶＲ）趕不上繁殖速度、惡意棄養、重罰難以落實，以及野外人為餵養氾濫，零撲殺政策已步入死胡同，建議檢討遊蕩動物減量政策，例如恢復限期收容（十二夜）。

依規定，農業部應在九月八日前於該平台公開回應，但以還需整理相關資訊，延長兩個月才做出回應。農業部指出，現行動保法並無收容超過十二日即可宰殺等規定，僅患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生，或其他緊急狀況且嚴重影響人畜健康或公共安全等法定情形，才得依法處理。

至於餵食管理等議題，是否進一步納入動保法規範，農業部指出，餵食者究竟是否為飼主，此為個案判斷問題，為避免未來管理實務及執法認定上的困難及爭議，這仍需審慎研議，凝聚社會共識。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，農業部回應正好凸顯現行制度問題，餵食者是否屬於飼主，採逐案認定，這導致長期、固定餵養造成犬貓聚集、繁殖，甚至引發公共安全與生態衝突時，找不到明確的責任人；農業部不應總是以凝聚社會共識為由，拖延修法，讓野生動物、民眾與公共部門承擔風險。

另一個「反對餵食流浪動物入罪化！ 禁餵不是真解方，高強度ＴＮＶＲ與完善動保政策才是正解」提案日前也通過連署，農業部必須在十一月十三日前公開回應。