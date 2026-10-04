主人離世4個月！狗狗曾拒飲食兼天天守窗等候 獸醫：感受到失去

狗狗究竟能否理解「死亡」？一段金毛尋回犬（Golden Retriever，又稱黃金獵犬）每天守在窗邊，等待已離世主人回家的影片，早前在社交平台瘋傳而引起關注，片中名為Gracie的金毛尋回犬，每逢到了熟悉的下班時間，就會趴在窗前凝望街外，只要有汽車駛過便立即抬頭查看，似乎仍期待最疼愛牠的「爸爸」Shawn像昔日一樣駕車回家。然而影片其實是於去年上載到社交平台，當時Shawn已離世4個月，而Gracie更曾多天拒絕飲食，令家人一度擔心牠患病。

獸醫指狗在失去人類或動物伙伴後，是有可能出現食慾下降、精神不振、睡眠改變等行為；部分狗亦可能繼續等待已離世的伙伴回來。而狗未必像人類一樣理解死亡概念，仍會感受到失去熟悉的人，因此出現一些反應。

每日準時守窗前 每逢有車駛過即抬頭查看

有關影片是由Gracie的女主人Becky於2025年9月14日上載到Instagram帳號「@graciesgoldenmoments」，可見Gracie安靜趴在窗邊，雙眼一直望向屋外。每當有汽車駛過，牠便立即抬頭留意，發現並非熟悉的車輛後，再重新趴下等待。

Becky在帖文形容，Gracie「每天都在同一個位置等待」，即使窗外世界每天改變，時間繼續流逝，但牠的心似乎仍停留在過去。據報，Gracie在新冠疫情期間加入這個家庭，男屋主Shawn與妻子Becky此前飼養了14年的愛犬離世，Gracie來到家中後，很快便與Shawn形影不離。

主人每日放工必叼玩具迎接 離世後仍保留習慣

過去每逢到了Shawn的下班時間，Gracie都會走到窗前等待，當看到Shawn的車駛近，牠就會興奮地叼起玩具，衝到門口迎接主人，逐漸成為每天固定習慣。

然而Shawn其後離世，熟悉的汽車再沒有駛回家門，但Gracie仍每天空等。Becky接受《Newsweek》訪問時透露，在Shawn的葬禮上，她特別安排Gracie與主人見最後一面，她形容Gracie當時似乎知道發生了甚麼，從牠的表情可以感受到「牠立即明白了」。

即使如此，Gracie回家後仍會在Shawn昔日下班時間守在窗前，每當有汽車經過，便再次抬頭查看。

一度多天拒絕飲食 獸醫疑與哀傷有關

Shawn離世後，Gracie曾連續多天拒絕進食及飲水，又不時嗚咽。Becky擔心牠患病，於是帶牠接受獸醫檢查及X光檢驗，結果未有發現明顯健康問題。

獸醫其後表示，Gracie的情況可能與失去主人後的哀傷有關。Becky於是設法協助牠恢復進食，並在Shawn昔日回家的時間帶牠散步或陪牠玩耍，希望逐步建立新的生活節奏。Gracie其後情況有所改善，但仍偶爾望向窗外。

狗狗真的明白死亡？專家：未必理解但會感受到失去

美國獸醫機構VCA Animal Hospitals指出，狗失去人類或動物伙伴後，可能出現食慾下降、精神不振、睡眠改變等行為；部分狗亦可能繼續等待已離世的伙伴回來。

美國犬業俱樂部（AKC）亦指出，狗未必像人類一樣理解死亡的完整概念，但能察覺熟悉的人突然消失，以及聲音、氣味和生活節奏出現改變，因此可能出現嗚咽、踱步、食慾下降，甚至搜尋對方等反應。

網友直呼心碎：牠仍在等待爸爸回來

影片曝光後引起大量網民共鳴，而近日更再度瘋傳，不少人表示看到Gracie一次又一次望向駛過的汽車，同樣感到心酸，亦有人形容狗狗對主人的感情「比想像中更深」。

有網民認為，最令人難受的並非Gracie單純坐在窗前，而是牠仍保留昔日等待Shawn回家的生活習慣；亦有飼主分享相似經歷，指家中寵物在親人離世後，也曾長時間守在門口或對方平日出現的位置。

如今Becky一邊面對失去丈夫的傷痛，一邊陪伴Gracie重新適應生活。對Gracie而言，那扇窗或許仍代表着每天最期待的一刻，只是牠一直等待的那個人，再也不會從熟悉的車上走下來。

延伸閱讀：

女童遊迪士尼疑遭黃牛打尖兼惡意推倒 面部多處傷痕 警已介入

壯漢滬迪士尼違規吸煙 猛扯員工衣領兼狂追 警到場後｢躺平｣碰瓷

文章授權轉載自《香港01》