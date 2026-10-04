新北疑狂犬病鼬獾咬狗 動保處：帶回犬隻隔離化驗

日前發生新北市新店區疑似狂犬病鼬獾追咬狗的情況。新北市動保處今天表示，仍在尋找鼬獾。影片中的犬隻已帶回隔離並抽血送獸醫研究所化驗中。呼籲民眾帶犬貓完成狂犬病疫苗。

動保處表示，根據直潭地區鼬獾與犬隻互動影片，已聯繫相關單位釐清事發時間、地點、鼬獾去向及犬隻接觸情形，目前正積極尋找鼬獾或相關檢體送驗。

動保處指出，僅憑影片中的動物行為尚無法判定是否感染狂犬病，犬隻已帶回隔離並抽血送獸醫研究所化驗中。最終仍須以實驗室檢驗結果為準。

動保處表示，已向防檢署申請萬劑狂犬病疫苗備用，以新店區動物醫院作為點狀防疫單位，組成帶狀防疫陣線，密集安排寵物施打狂犬病疫苗注射行程。此外，近期也將針對山區及偏遠行政區加強狂犬病防疫及犬貓疫苗注射工作。

動保處表示，已同步通知全市動物醫院提高臨床警覺，如發現犬貓有不明原因神經症狀、異常攻擊行為，或曾遭鼬獾等野生動物咬傷、抓傷及接觸等情形，應儘速通報動保處，以利即時進行疫情調查及必要防疫處置。

動保處呼籲，民眾犬貓應定期完成狂犬病疫苗注射，並避免寵物自行遊蕩或與鼬獾等野生動物接觸；如發現鼬獾等野生動物出現異常行為或死亡，請勿自行捕捉或碰觸，應立即通報動保處處理。