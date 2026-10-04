獨／新北通報疑似狂犬病發鼬獾 防檢署證實：已加強周邊監測採樣

日前社群媒體Threads上有消防員在新北市新店區直潭拍攝到一隻鼬獾追咬狗的畫面，該影片很快就被移除，不過有獸醫師從影片研判，該鼬獾的攻擊行為符合狂犬病發作特徵，也有民眾通報此事，倘若屬實，該鼬獾極可能成為雙北確診首例。農業部動植物防疫檢疫署表示，目前雙北暫未檢出鼬獾或犬貓狂犬病陽性案例，已請新北市政府動物保護防疫處啟動新店區及周邊地區狂犬病監測及採樣工作。

狂犬病是一種人畜共通傳染病，主要經由感染動物的咬傷或抓傷傳播，狂犬病一旦發病，致死率高達100%，台灣目前屬於狂犬病疫區，疫情主要侷限在野生動物（尤其是鼬獾），目前全國有10縣市被列為陽性疫區。

根據防檢署最新統計，截至今年至9月底，各縣市野生動物採樣監測確診狂犬病案例數，花蓮縣5例、南投縣5例、屏東縣3例、苗栗縣13例、雲林縣2例、嘉義縣6例、台中市4例、台東縣3例、台南縣1例。

日前社群媒體Threads上有消防員在新北市新店區直潭拍攝到一隻鼬獾追咬狗的畫面，但該影片很快就被移除下架，不過經本報記者根據影片畫面實地走訪，確認該影片是在新北市政府消防局第四大隊直潭消防分隊旁所拍攝。

此外，記者也在消防分隊旁找到影片中被追咬的犬隻，經現場檢查無近期被咬傷的新鮮傷口。

然而有獸醫師從影片中的鼬獾行為研判，該鼬獾攻擊行為符合狂犬病發作特徵，假如屬實，該隻鼬獾極可能是雙北通報陽性的首例，有民眾已於10月2日向防檢署通報。

防檢署證實，10月2日已洽請新北市動保處進行調查，目前未尋獲該隻鼬獾，後續如尋獲，將採樣送驗，以確認該鼬獾是否感染狂犬病，防檢署也已請動保處啟動新店區及周邊地區狂犬病加強防疫措施，安排巡迴注射及監測採樣工作。

至於這隻鼬獾是否可能是雙北通報或監測到的確診首例？防檢署表示，狂犬病無法單從臨床症狀確診，須經過實驗室檢驗，新北市截至今年9月底止，皆未檢出鼬獾或犬貓狂犬病陽性案例，後續仍會持續監測，以掌握當地動物狂犬病疫情狀況。

農業部獸醫研究所也提醒，民眾務必落實「二不一要」防疫原則，即不接觸野生動物、不棄養寵物、要定期攜帶犬貓施打狂犬病疫苗，如發現野生動物有異常行為、犬貓遭野生動物咬傷，或懷疑動物罹患狂犬病，應立即通報所在地動物防疫機關。