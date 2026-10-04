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農業部回應恢復12夜提案 保育團體：不應再以凝聚共識為由拖延修法

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，修正「動保法」第12條恢復動物收容處所限期收容及對餵養行為進行管理兩項議題有關提案，涉及道德、宗教信仰、社會資源投入、公共安全、生態環境衝突等議題，難以短時間內改變社會共識，迄今主要爭點及社會看法尚無明顯改變。圖／聯合報系資料照片
農業部表示，修正「動保法」第12條恢復動物收容處所限期收容及對餵養行為進行管理兩項議題有關提案，涉及道德、宗教信仰、社會資源投入、公共安全、生態環境衝突等議題，難以短時間內改變社會共識，迄今主要爭點及社會看法尚無明顯改變。圖／聯合報系資料照片

遊蕩動物對生態、公共安全與農畜產業已造成重大影響，有民眾6月於「公共政策網路參與平台」提案檢討流浪動物「零撲殺」政策，並恢復「限期收容（12夜）」機制，10天就已達成案門檻，主管機關農業部日前正式回應，對於提案訴求部分參採。但因回應內容與現行做法幾乎別無二致，保育團體指出，農業部不應一再以凝聚社會共識為由，讓野生動物、居民與公共部門承擔繼續承擔風險。

本案提議者表示，自2017年台灣正式實施流浪動物「零撲殺」政策以來，原意是出於人道與對生命的尊重。然而在「TNVR」措施趕不上繁殖速度、惡意棄養重罰難以落實，以及野外人為餵養氾濫的現狀下，零撲殺政策已步入死胡同，並帶來嚴峻危機。

農業部10月1日在該平台回應「部分參採」並指出，現行「動保法」第12條並無收容超過12日即可宰殺的規定，收容動物須符合患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生，或其他緊急狀況且嚴重影響人畜健康或公共安全等法定情形，才得依法處理。

農業部另指出，餵食者究否為飼主仍為實務上個案判斷問題，為避免未來管理實務及執法認定上的困難及爭議，對於餵食管理的議題，是否進一步納入「動保法」規範，仍需審慎研議並凝聚社會共識。

針對自然保護區域、國家公園及其他生態敏感區域，將持續依現行法規及場域管理機制，透過禁止餵食公告、告示牌誌、巡查、勸導、監測及必要之執法措施，降低不當餵食對野生動物、生態環境及人獸衝突所造成的影響。

農業部指出，後續規畫部分，在現行法規範下，農業部將秉持收容動物福祉優先、尊重現場獸醫專業並公開透明的原則，持續協助地方政府依法落實執行人道處置。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸對此表示，農業部的回應正好凸顯現行制度的問題，餵食者是否屬於飼主只能逐案認定，導致長期、固定餵養造成犬貓聚集、繁殖，甚至引發公共安全與生態衝突時，往往找不到明確的責任主體，不應持續以凝聚社會共識為由，讓風險繼續由野生動物、居民與公共部門承擔。

農業部 修法 零撲殺

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