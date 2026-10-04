農業部回應恢復12夜提案 保育團體：不應再以凝聚共識為由拖延修法

遊蕩動物對生態、公共安全與農畜產業已造成重大影響，有民眾6月於「公共政策網路參與平台」提案檢討流浪動物「零撲殺」政策，並恢復「限期收容（12夜）」機制，10天就已達成案門檻，主管機關農業部日前正式回應，對於提案訴求部分參採。但因回應內容與現行做法幾乎別無二致，保育團體指出，農業部不應一再以凝聚社會共識為由，讓野生動物、居民與公共部門承擔繼續承擔風險。

本案提議者表示，自2017年台灣正式實施流浪動物「零撲殺」政策以來，原意是出於人道與對生命的尊重。然而在「TNVR」措施趕不上繁殖速度、惡意棄養重罰難以落實，以及野外人為餵養氾濫的現狀下，零撲殺政策已步入死胡同，並帶來嚴峻危機。

農業部10月1日在該平台回應「部分參採」並指出，現行「動保法」第12條並無收容超過12日即可宰殺的規定，收容動物須符合患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生，或其他緊急狀況且嚴重影響人畜健康或公共安全等法定情形，才得依法處理。

農業部另指出，餵食者究否為飼主仍為實務上個案判斷問題，為避免未來管理實務及執法認定上的困難及爭議，對於餵食管理的議題，是否進一步納入「動保法」規範，仍需審慎研議並凝聚社會共識。

針對自然保護區域、國家公園及其他生態敏感區域，將持續依現行法規及場域管理機制，透過禁止餵食公告、告示牌誌、巡查、勸導、監測及必要之執法措施，降低不當餵食對野生動物、生態環境及人獸衝突所造成的影響。

農業部指出，後續規畫部分，在現行法規範下，農業部將秉持收容動物福祉優先、尊重現場獸醫專業並公開透明的原則，持續協助地方政府依法落實執行人道處置。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸對此表示，農業部的回應正好凸顯現行制度的問題，餵食者是否屬於飼主只能逐案認定，導致長期、固定餵養造成犬貓聚集、繁殖，甚至引發公共安全與生態衝突時，往往找不到明確的責任主體，不應持續以凝聚社會共識為由，讓風險繼續由野生動物、居民與公共部門承擔。