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寵物登記數已大於出生數 基隆響應世界狂犬病日飼主帶毛孩打疫苗

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
寵物登記數已大於出生數，基隆響應世界狂犬病日飼主帶毛孩打疫苗。圖／基隆市府產發處提供
寵物登記數已大於出生數，基隆響應世界狂犬病日飼主帶毛孩打疫苗。圖／基隆市府產發處提供

為響應世界狂犬病日，目前寵物登記數量已大於出生數，基隆市動物保護防疫所今天在亞果八斗子遊艇碼頭周邊舉辦「一起生活節X2026世界狂犬病日」，現場提供免費狂犬病疫苗注射與寵物晶片登記服務湧現排隊人潮，提升疫苗施打率。

今天活動內容豐富，「生活小帳講座」、「嚴選展區」及「交換玩具」活動都很受歡迎外，現場提供的免費狂犬病疫苗注射與寵物晶片登記服務湧現踴躍排隊人潮。

副市長邱佩琳表示，目前寵物登記數量已大於出生數，毛孩生活也愈來愈受重視，目前基隆市並非狂犬病疫情區域，民眾無須過度緊張，但由於疫情在國內部分野生動物（如鼬獾）仍有分布，防疫工作不能中斷。

動保處說，請市民落實狂犬病防疫「三不一要政策」，不接觸、不捕捉野生動物；不棄養、不放養家中寵物、避免犬貓接觸野生動物；要定期帶家中的犬貓接種狂犬病疫苗，市府將持續辦理各項動物防疫及保護工作。

狂犬病為高致死率的人畜共通傳染病，但透過定期施打疫苗即可達成幾乎百分之百的預防效果，活動由動保所及戶外寵物市集專業團隊共同舉辦。

寵物登記數已大於出生數，基隆響應世界狂犬病日<a href='/search/tagging/2/飼主' rel='飼主' data-rel='/2/251037' class='tag'><strong>飼主</strong></a>帶毛孩打疫苗。圖／基隆市府產發處提供
寵物登記數已大於出生數，基隆響應世界狂犬病日飼主帶毛孩打疫苗。圖／基隆市府產發處提供

寵物登記數已大於出生數，基隆響應世界狂犬病日飼主帶毛孩打疫苗。圖／基隆市府產發處提供
寵物登記數已大於出生數，基隆響應世界狂犬病日飼主帶毛孩打疫苗。圖／基隆市府產發處提供

寵物登記數已大於出生數，基隆響應世界狂犬病日飼主帶毛孩打疫苗。圖／基隆市府產發處提供
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疫苗 飼主 狂犬病

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