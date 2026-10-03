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2.2萬隻次赤腹鷹只是開始 塔塔加10月換「國慶鳥」接棒

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
低空飛越麟趾山的赤腹鷹雄鳥，展翅僅約60公分；若是高空飛過，體型顯得更加渺小，得聚精會神才能捕捉牠們的身影。圖／玉管處提供
低空飛越麟趾山的赤腹鷹雄鳥，展翅僅約60公分；若是高空飛過，體型顯得更加渺小，得聚精會神才能捕捉牠們的身影。圖／玉管處提供

塔塔加秋季迎來猛禽遷徙旺季，玉山國家公園管理處調查發現，今年9月麟趾山、自忠共記錄超過2.2萬隻次赤腹鷹，10月則將迎來有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹。玉管處提醒，民眾賞鷹時應避免使用空拍機，以免干擾猛禽遷徙。

秋季是猛禽南遷的重要時節，塔塔加也成為觀察過境猛禽的熱門地點。玉山國家公園管理處調查發現，今年9月麟趾山共記錄1萬1215隻次赤腹鷹，自忠則有1萬1024隻次，兩地合計超過2.2萬隻次；10月則將迎來有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹。

玉管處表示，台灣位於東亞至澳洲候鳥遷徙路線上，每逢秋冬可在塔塔加觀察到許多過境鳥及冬候鳥，其中赤腹鷹與灰面鵟鷹更是中部山區重要的過境猛禽。

赤腹鷹9月是塔塔加的主角，展翅約60公分，體型僅比野鴿大一些，夏季主要在中國及朝鮮半島繁殖，秋季一路向南飛往菲律賓、印尼群島度冬。近年衛星追蹤也發現，不同繁殖地的赤腹鷹會採取不同遷徙路線，部分韓國個體甚至利用琉球群島作為中繼站南下，僅少數會經過台灣。

玉管處自2019年起持續進行塔塔加秋季過境猛禽調查，今年並與台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、農業部林業及自然保育署嘉義分署合作，擴大調查與推廣工作。

今年9月調查顯示，麟趾山除了記錄1萬1215隻次赤腹鷹，還觀察到11種日行性猛禽，包括較少見的蒼鷹及過境鳥燕隼；自忠則記錄1萬1024隻次赤腹鷹及另外8種日行性猛禽，雖然物種數較少，但觀察到留棲性大型猛禽的機會較高，也有猛禽近距離飛越的紀錄。

隨著10月到來，灰面鵟鷹將接棒成為塔塔加秋季天空的主角。灰面鵟鷹約在國慶日前後陸續抵台，因此有「國慶鳥」之稱，玉管處也將持續進行過境監測。

玉管處提醒，麟趾山與自忠因視野開闊，常有遊客使用空拍機欣賞高山景色，但猛禽大量遷徙期間，建議暫停使用空拍機，避免干擾保育類野生動物。此外，塔塔加有留棲性猛禽活動，空拍機若進入其活動範圍，可能遭攻擊或驅趕，增加人與野生動物的安全風險。

玉管處呼籲，秋季到塔塔加踏青，不妨停下腳步抬頭觀察天空，在不干擾猛禽的前提下，欣賞這群飛越千里的候鳥完成每年一度的遷徙旅程。

塔塔加除了過境猛禽，也有留棲性猛禽活動，包括台灣體型壯碩的熊鷹。圖／玉管處提供
塔塔加除了過境猛禽，也有留棲性猛禽活動，包括台灣體型壯碩的熊鷹。圖／玉管處提供

麟趾山頂集結盤旋的赤腹鷹，利用山區熱對流提升高度，並匯聚成群後一同南遷。圖／玉管處提供
麟趾山頂集結盤旋的赤腹鷹，利用山區熱對流提升高度，並匯聚成群後一同南遷。圖／玉管處提供

塔塔加秋過境猛禽調查中，其他猛禽物種組成圖，包含留棲性及其他遷徙性猛禽物種。圖／玉管處提供
塔塔加秋過境猛禽調查中，其他猛禽物種組成圖，包含留棲性及其他遷徙性猛禽物種。圖／玉管處提供

國慶 猛禽 玉山國家公園 灰面鵟鷹

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