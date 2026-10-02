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苗縣西湖鄉出現首件鼬獾狂犬病陽性案例 五湖村22隻家犬施打疫苗

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
縣動防所人員今日會同西湖鄉公所獸醫兵分三路，在五湖村長帶領下逐戶拜訪飼主，掌握犬隻飼養及疫苗施打情形，共完成22隻家犬狂犬病疫苗注射。圖／苗栗縣政府提供
縣動防所人員今日會同西湖鄉公所獸醫兵分三路，在五湖村長帶領下逐戶拜訪飼主，掌握犬隻飼養及疫苗施打情形，共完成22隻家犬狂犬病疫苗注射。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣西湖鄉出現首件鼬獾狂犬病陽性案例，動防所人員今日會同西湖鄉公所獸醫，在五湖村挨家挨戶訪查犬隻飼養情形，一共為22隻家犬完成狂犬病疫苗注射，提升疫區犬隻防護力。

今年四月間，苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉首度發現死亡鼬獾驗出狂犬病陽性案例，近日西湖鄉五湖村地區也出現死亡鼬獾，經送驗狂犬病出現陽性反應。

縣動防所人員今日會同西湖鄉公所獸醫兵分三路，在五湖村長帶領下逐戶拜訪飼主，掌握犬隻飼養及疫苗施打情形，共完成22隻家犬狂犬病疫苗注射。現場作業人員同時宣導狂犬病防疫工作，逐一向村民說明狂犬病傳播途徑及鼬獾等野生動物的風險，提醒飼主每年定期為犬貓施打疫苗。

另外，縣動防所也於疫區遊蕩犬隻出沒熱點架設誘捕犬籠，加強捕捉遊蕩犬，降低犬隻與鼬獾等野生動物接觸的機會。

縣動防所表示，未來將持續掌握疫區周邊疫情及犬貓疫苗覆蓋情形，滾動調整防疫作為。呼籲民眾如發現鼬獾或其他野生動物出現異常行為或死亡情形，請勿自行碰觸，並盡速通報相關單位協助處理。

疫苗 狂犬病 銅鑼鄉

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