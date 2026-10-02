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住家出現鼬獾 送驗為屏東縣第三例狂犬病陽性

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉民眾在住家發現鼬獾，經送檢確認為狂犬病陽性。圖／縣府提供
屏東縣瑪家鄉民眾在住家發現鼬獾，經送檢確認為狂犬病陽性。圖／縣府提供

日前屏東縣瑪家鄉排灣村有民眾發現一隻鼬獾出現在住家一樓屋簷下，發現牠白天出沒行為有異，通報屏東縣動物防疫所，送檢後9月24日確認為狂犬病陽性，是屏東縣今年第3例野生動物狂犬病陽性案例。屏東縣動物防疫所將至周邊區域加強犬貓狂犬病疫苗注射，防堵疫情擴散。

縣府農業處長李永文表示，狂犬病是人畜共通傳染病，一旦發病後死亡率高達100%，目前台灣狂犬病疫情主要侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但陽性案例仍持續發生，民眾應提高警覺。

民眾要遵守「二不一要」防疫原則，包括不接觸、捕捉及飼養野生動物；不棄養或放養寵物；要每年帶所飼養的犬貓及食肉目動物注射狂犬病疫苗」，降低狂犬病傳播至犬、貓及人類的風險。

動防所提醒，家中飼養的犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物，均應依規定每年接種狂犬病疫苗，以維持足夠保護力，未依規定為寵物完成疫苗注射者，依動物傳染病防治條例處3萬元至15萬元罰鍰，飼主切勿因一時疏忽而受罰。

屏東縣犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動。圖／縣府提供
屏東縣犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動。圖／縣府提供

屏東 狂犬病 屏東縣 疫苗 疫情 野生動物

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