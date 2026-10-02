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幼貓受困宮廟鐵柱2天 新北動保處巧施套索智救

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
燈光探照方柱內部發現底下有1隻黑白幼貓，推測是沿屋簷行走時跌落受困。圖／新北市動保處提供
燈光探照方柱內部發現底下有1隻黑白幼貓，推測是沿屋簷行走時跌落受困。圖／新北市動保處提供

新北市瑞芳三爪福德宮有1根鋼板包覆的方柱高約3米，日前竟有1隻小野貓跌落受困2天，差點必須切開柱子救貓，動保人員靈機一動想到車上有1條之前沒收的山豬吊鋼纜套索，應急變通運用，成功挽救一條寶貴生命。

福德宮主委吳國忠說，信眾通報空心廟柱內部疑似有貓咪受困喵喵叫，令人傷透腦筋，因為柱子用不鏽鋼板打造，只有頂端有開口，一度想找鐵工切開柱底救貓，但也怕施工誤傷貓咪，於是向動保處求援。

瑞芳動物之家站長王嚴緖指出，獲報抵達現場並未聽見貓叫聲，登梯到柱頂丈量開口僅約30公分見方，深度卻將近3公尺，燈光探照發現底下有1隻黑白幼貓，推測是沿屋簷行走時跌落受困。

由於空間狹窄，人不可能進入，就連捕貓網的尺寸也太大。苦思不解時，突然靈光乍現想到車上有1條日前沒收的非法捕獸陷阱零件套索，長度應該夠，變通拿來充當救援工具，伸入柱底成功將小貓安全套出。

目睹救援過程的主委吳國忠不禁豎起大拇指，受困2天的幼貓不僅毫髮無傷，大難不死且元氣滿滿食慾極佳，展現超強生命力，目前狀態非常良好。

新北市動保處表示，民眾若發現動物受困於危險或不易救援環境，切勿盲目自行強拉，以免造成動物骨折或遭反噬受傷。建議盡速撥打動保處專線電話（02）2959-6353或1999市民專線，由具備專業技術與特殊機具的動保人員前往救援，共同守護每條珍貴的生命。

廟柱僅頂端有開口，尺寸只有30公分見方，推測幼貓沿屋簷行走掉落柱內受困。圖／新北市動保處提供
廟柱僅頂端有開口，尺寸只有30公分見方，推測幼貓沿屋簷行走掉落柱內受困。圖／新北市動保處提供

新北市瑞芳三爪福德宮有1根鋼板包覆的方柱高約3米，日前竟有1隻小野貓跌落受困2天，差點必須切開柱子救貓，動保人員靈機一動想到車上有1條之前沒收的山豬吊鋼纜套索，應急變通運用，成功挽救一條寶貴生命。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳三爪福德宮有1根鋼板包覆的方柱高約3米，日前竟有1隻小野貓跌落受困2天，差點必須切開柱子救貓，動保人員靈機一動想到車上有1條之前沒收的山豬吊鋼纜套索，應急變通運用，成功挽救一條寶貴生命。圖／新北市動保處提供

福德宮主委吳國忠（左）目睹救援成功，對於動保人員運用智慧救援動物給個讚！圖／新北市動保處提供
福德宮主委吳國忠（左）目睹救援成功，對於動保人員運用智慧救援動物給個讚！圖／新北市動保處提供

動保人員利用金屬套索有受力就會束緊，沒受力就會鬆開的特性救援貓咪。圖／新北市動保處提供
動保人員利用金屬套索有受力就會束緊，沒受力就會鬆開的特性救援貓咪。圖／新北市動保處提供

宮廟 新北 貓咪

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