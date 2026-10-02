大貓熊、紅毛猩猩主動躺臥做超音波 台北動物園揭秘用這招

台北市立動物園今年建園112年，也是圓山舊址搬遷到木柵新園40周年，動物照養的觀念與專業從「如何管理動物」，走向「如何與動物合作」的現代動物園。園方今說，動物訓練是轉變的重要一環，在10月4日國際保育員日、世界動物日的前夕帶領大家一窺這項幕後工作。

動物園表示，過去面對動物的醫療檢查或必要處置，麻醉、人為物理保定等方式是不可或缺的技術。隨著動物行為科學、獸醫學與照養技術等專業的發展，加上保育員長期累積的實務經驗，動物園逐漸改以「正向強化」為核心的訓練方式，讓動物逐步熟悉醫療器材、檢查動作與照養流程，並學習主動配合。

園方說，這樣的改變並非單純「不用麻醉」這麼簡單，而是照養思維的轉變。從過去需要醫療時設法讓動物接受處置，轉為平時就與動物建立合作關係，讓牠們在熟悉且可預期的情況下參與醫療。在現代動物園裡，動物訓練早已不是過去為了讓動物表演的訓練，而是動物照養、健康管理與提升動物福祉的重要工具。

動物園指出，保育員運用行為科學與正向強化的方式，將醫療行為拆解成動物可理解、接受的步驟，透過一次次的練習，讓動物逐漸熟悉。例如動物可以學習主動站上體重計、張嘴接受牙齒檢查、伸出腳掌抽血或接受注射，也能練習進入運輸箱，甚至配合躺臥進行影像檢查。

園方直言，當動物可以主動參與，除了能降低醫療過程中的緊迫，也能減少不必要的人為物理保定及麻醉。對獸醫師與保育員而言，更重要的是能在日常生活中持續觀察動物的健康變化，讓醫療照護從緊急處置，逐漸轉向平時監測與預防。這些看似簡單的動作，背後其實都需要保育員長時間、穩定且細緻的訓練。

動物園大貓熊照養團隊目前將行為訓練搭配健康照護，大貓熊在保育員引導下，配合量血壓、抽血、打針、刷牙等預防醫學治療相關訓練，甚至已能透過訓練主動躺臥、定位，配合獸醫進行X光、超音波掃描檢查；照養團隊也能藉由動物訓練，讓高齡大貓熊「圓圓」做脊椎雷射護理，更容易掌握牠們的健康變化。

此外，動物訓練能幫助照養團隊追蹤懷孕動物的生理狀況。園方舉例，為了讓聰明且力氣大的紅毛猩猩配合獸醫產檢，保育員透過訓練讓牠學習將四肢保持在特定位置、腹部貼近欄舍的檢查窗口，使獸醫能在安全的情況下為牠超音波產檢。

又如大型動物馬來貘的產檢，也需要動物主動配合。國際動物園照養經驗中，保育員會透過刷毛與馬來貘建立良好的互動與信任，在馬來貘接受刷毛逐漸躺下時，搭配超音波探頭等器材及相關檢查行為的減敏訓練。

2024年馬來貘「貘莉」懷孕時，由動物主動配合和保育員協助保定，獸醫以減少動物緊迫的方式產檢。圖／台北動物園提供

保育員替大貓熊「圓寶」的牙科X光訓練，等到需要檢查時，獸醫就能順利、安全進行。圖／台北動物園提供

透過馬來貘被刷毛躺下的行為，照養團隊與牠建立良好互動，再進行醫療訓練，就能讓動物主動接受超音波掃描。圖／台北動物園提供

保育員能讓紅毛猩猩定位配合產檢，因此紅毛猩猩「可乙」懷孕時，獸醫團隊更容易定期追蹤生理變化。圖／台北動物園提供

大貓熊「圓仔」透過訓練能穩定躺臥、定位，因此獸醫能在不麻醉的情況下進行超音波檢查。圖／台北動物園提供

獸醫和保育員會以鈍針為動物減敏，讓動物熟悉抽血或注射的動作。圖／台北動物園提供