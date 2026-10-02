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響應世界動物日 西拉雅國家風景區24日辦寵物特色遊程

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供
響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供

響應10月4日世界動物日，西拉雅國家風景區管理處今天宣布10月24日舉辦「汪汪小日子-台灣好行菱波官田線寵物特色遊程」，昨天先與惠光導盲犬學校邀請視障者、導盲犬寄養家庭與導盲犬辦「踩線」、搭乘台灣好行菱波官田線走一趟無障礙特色主題小旅行體驗。

管理處與「汪喵揪了走」合作規畫兩天一夜「汪汪小日子」遊程，串聯官田遊客中心、小歇冰舖、拍貼及烏山頭水庫遊船體驗，遊程即日起於「汪喵揪了走」平台限量開賣。

這一團限量20人，每人限帶一毛小孩。活動有台灣好行與「汪喵揪了走」贊助助回饋，團費有優惠。參加的毛小孩家長可獲得每人一份汪「喵揪了走七週年」紀念小禮物。活動介紹與報名連結https://reurl.cc/eQQl9x

承辦人員說，視障者、導盲犬寄養家庭與導盲犬先到小歇冰舖，讓參與者與導盲犬在輕鬆溫馨的氛圍品嘗新鮮水果義式冰淇淋，共度悠閒下午茶時光。接著前往有一望無際的大草原的官田遊客中心，讓視障朋友與導盲犬能在安全友善的環境中舒心散步、享受美好的戶外時光。

現場特別安排「拍貼巴士」互動體驗，讓參與者與導盲犬留下專屬合影，參與體驗的視障朋友表示，「搭乘台灣好行接駁順暢，景點的無障礙動線也很貼心，帶導盲犬出來旅遊完全沒有負擔」。

管理處處長許主龍表示，主題小旅行與惠光導盲犬學校合作，透過視障朋友、導盲犬寄養家庭及導盲犬實際走訪，除了體現台灣好行大眾運輸的便利性與無障礙服務，也希望理解不同群體搭乘大眾運輸出遊需求，共同營造包容且無障礙的旅遊環境。

響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供
響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供

響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供
響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供

響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供
響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供

響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供
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響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供
響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供

響應世界動物日，西拉雅國家風景區辦導盲犬小旅行宣傳24日寵物特色遊程。圖／管理處提供
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