世界黑狗日 新北徵「人犬搭檔」一起受訓當治療犬

今天10月1號「世界黑狗日」，新北市動保處推出「治療犬認養培訓計畫」，徵求願意投入時間與陪伴的認養人，由市府出資讓人與狗狗一起受訓，朝治療犬服務之路邁進，目前已有3隻米克斯犬通過第一階段行為測試，等待有緣人。

世界黑狗日是因為動物行為專家發現各國動物收容所常存在「黑狗症候群」，因毛色不亮眼、拍照不清楚、刻板印象認為黑色兇猛或不吉利，導致領養率低；現代這種迷思已經比較淡化。

中和動物之家站長黃繼霆表示，治療犬培訓不以品種或毛色為限制，重點在於犬隻是否親人、喜歡與人互動，以及面對陌生環境和不同刺激時，能否維持穩定並適當調整。此次與「台灣動物輔助治療專業發展協會」合作，並由訓犬師王昱智（熊爸）協助訓練，從人犬互動、日常情境到飼主陪伴技巧，逐步建立人犬之間的信任與默契。

目前3個動物之家各有1隻狗通過第一階段行為測試，包括中和黑狗兄「兜兜」、八里虎斑犬「小虎」及板橋白色犬「雪糕」，正尋找願意與牠們一起成長的「人犬搭檔」，未來有機會走進醫療及長照等服務場域陪伴更多人。

訓犬師熊爸說明，治療犬訓練不是要求狗狗一味服從，而是讓牠學習在不同情境下保持穩定，同時讓飼主學會讀懂狗狗的情緒與身體訊號。初階訓練是觀察狗狗面對撫摸、擁抱、抱起、觸碰四肢與尾巴、護食、從嘴巴取食物、散步及與其他狗狗相遇等情境的反應，並透過影片記錄表情及肢體訊號，作為後續訓練與評估參考。

台灣動物輔助治療專業發展協會指出，治療犬評估著重信賴性、合適性、可控制性及可預測性，通過認證考試後，正式投入服務前通常還須經過見習及實習，逐步累積服務經驗。因此，兜兜、小虎及雪糕目前只是踏出第一步，接下來仍需要認養人的陪伴，一起完成訓練與認證考試，才能成為合格的治療犬。

新北市動保處表示，此次徵求的不是單純帶狗回家的認養人，而是願意投入時間、耐心與陪伴，與狗狗一起學習的「人犬搭檔」。未來若順利完成訓練及相關評估，除了有機會成為治療犬，走進醫療、長照等服務場域，也能成為新北市推廣動物福利及人與動物友善互動的宣導夥伴。

有意成為「人犬搭檔」的民眾，可至動物之家與狗狗實際互動，了解彼此是否適合。另至新北市8所動物之家認養成犬，還可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，協助毛寶貝更順利適應新生活。

板橋動物之家的「雪糕」通過第一階段行為測試，徵求願意投入時間與陪伴的認養人，由市府出資讓人與狗狗一起受訓，朝治療犬服務之路邁進。圖／新北市動保處提供

八里動物之家的「小虎」通過第一階段行為測試，徵求願意投入時間與陪伴的認養人，由市府出資讓人與狗狗一起受訓，朝治療犬服務之路邁進。圖／新北市動保處提供