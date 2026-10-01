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影／印度猴闖酒舖狂飲伏特加…醉倒紙箱「呼呼大睡」 街坊：非首次
印度賈坎德邦（Jharkhand）蘭契日前有一隻猴子闖入酒舖，期間店員嘗試驅趕，甚至拿餅乾誘惑離開，但猴子未有理會，還拿了酒櫃上一支伏特加「暢飲」，隨後不勝酒力直接醉倒在裝有酒的紙箱上呼呼大睡，離奇場面讓現場民眾全看傻眼。這一過程被拍下上載網路，之後火速爆紅，並引起網友熱議。
綜合印媒報導，事發於蘭契（Ranchi）烏德拉曼吉十字路口一間酒舖。從網上的片段可見，拍片男子邊拍邊旁白說：猴子入店後捧起伏特加豪飲，幾乎喝光四分之一支，不久便爬上紙箱內的酒瓶堆倒頭就睡，睡得四腳朝天、毫無防備。他其後對鏡頭展示酒瓶，只餘樽底淺淺一滴，並猜測這隻猴子可能懷有身孕。
影片顯示，在場的圍觀者全都看得目瞪口呆，但酒舖生意卻照做如儀，猴子則在紙箱上呼呼大睡，渾然不覺自己已搖身一變成為網路紅猴。
消息傳開後，據報也有救援人員到場，希望在不傷害猴子的情況下將牠移出酒行。報道指，猴子休息一段時間後最終恢復意識，並自行離開現場。
影片曝光後隨即引發網友熱議，有人開玩笑說：「比許多喝掉這麼多酒的人類顧客表現還好，既沒有打架、又沒有鬧事，直接睡覺」；也有人質疑，猴子是否真的有能力自行打開酒瓶，認為不能排除有人曾經協助開瓶。
有顧客及店員透露，這隻猴子經常在酒舖附近出沒，專門舔食地面遺下的酒液，儼然是街坊眼中的老酒客。
雖然相關畫面雖然看似逗趣，但印度當局表示民眾仍不應刻意提供酒精飲品給野生動物，以免危及動物健康與安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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