北京野生動物園辦抓毛蟲大賽｢趣味治蟲｣ 冠軍五人組狂捕逾1公斤

中國大陸北京野生動物園近日舉辦抓「毛毛蟲」大賽，邀請遊客以趣味方式參與生態保護，成為美國白蛾「天敵」。9月28日、29日兩天，累計136名遊客參與挑戰賽，共捕獲美國白蛾21.06斤，大約70600條。

兩日136遊客參與 首名五人組隊抓逾1000克

綜合《新京報》、《澎湃新聞》報導，園方安排，市民在樹幹、牆面、地面、樓道、庭院及樹下發現爬行幼蟲時，可佩戴手套，用掃帚掃集或鑷子夾取，裝入密封袋後集中處置。

首日戰況激烈。有遊客孤軍奮戰，抓了596克、大約4000條，只獲第二名；第一名是五人組團，抓了1069.5克。園方表示，活動中抓獲的所有美國白蛾幼蟲已集中無害化銷毀，不會餵給園區動物。活動將持續至10月7日。

獎品方面，一等獎可獲北京野生動物園門票10張，二等獎5張，三等獎2張；第4至第10名獲25周年紀念胸章和主題文創髮箍，報名參與即可獲紀念胸章一枚。

美國白蛾屬外來入侵物種 繁殖力強可危害80餘種植物

報導指出，美國白蛾原產於美國、加拿大，2003年進入北京，是典型的外來入侵有害生物。

據介紹，美國白蛾是雜食性食葉害蟲，在北京地區可危害林木、果樹、花卉及農作物80餘種，此外，其繁殖能力也十分驚人，一隻雌蛾平均產卵300至600粒，最高可達2000粒。幼蟲耐受力強，能忍受-16℃低溫和40℃高溫，在無食物情況下也能存活10至15天。

據悉，今年北京已釋放周氏齧小蜂近7億頭用於生物防治，9月28日起還將繼續釋放約4億頭治理美國白蛾。官方提醒，若見樹上釋放用的柞蠶蛹或紙袋，請勿摘取。

值得注意的是，美國白蛾對人體無毒無害，不叮咬人、不傳播疾病，市民發現蟲情不必恐慌，但過敏體質的人要盡量減少接觸。

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文章授權轉載自《香港01》