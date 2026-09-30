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陪伴不因老而結束！桃園推「老寶貝」認養長照 打造高齡寵物友善城市

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園10月1日起推「老寶貝認養長照計畫」， 助7歲以上高齡毛孩找家。圖／
桃園10月1日起推「老寶貝認養長照計畫」， 助7歲以上高齡毛孩找家。圖／

桃園市政府動物保護處今日宣布，針對收容所7歲以上的老年動物推出「老寶貝認養長照計畫」，提供完整健檢、慢性病藥物提供及進階醫療優惠等三大支持網絡，期盼讓年邁的毛孩子，不因年老而被遺忘，擁有再次成為家人的機會。

動保處表示，寵物給予我們最純粹的愛，開心時陪我們奔跑，難過時安靜地給予不評斷、不離開的陪伴；然而，當毛孩子逐漸老去，卻常因醫療照護需求增加，成為收容所裡最難被看見的族群。為提升高齡犬貓認養率並減輕飼主負擔，於是提出老寶貝認養長照計畫。

動保處指出，毛孩用一生教會我們「不需完美，依然被愛」，當牠們走過最好的歲月，不應因為年紀大了、需要更多照顧，就失去一個溫暖的家。為消弭民眾對認養高齡動物的疑慮與經濟擔憂，「老寶貝認養長照計畫」建立一套從認養、健檢、治療到長期照護的完整支持網絡，具體措施包含：

一、 提供完整健檢套餐，安心迎接新家人： 針對符合資格的高齡犬貓，動保處將於認養前提供包含血液檢查、X光或超音波等完整健康檢查，讓認養家庭在帶老寶貝回家前，能充分了解其身體狀況與未來的照護需求。

二、 提供必要慢性病藥物，減輕長照負擔： 真正的陪伴是在牠最需要的時候。針對患有慢性疾病需長期用藥的老寶貝，動保處將提供必要的慢性病藥物，實質減輕認養家庭長期照護的經濟壓力。

三、 媒合進階醫療服務，享共同優惠價格： 透過公私協力，動保處將媒合進階醫療服務並提供專屬優惠價，確保老寶貝即使面對較複雜的醫療需求，也能獲得專業、安心且負擔得起的完善照護。

     

動保處強調，寵物長照是桃園市對生命最溫柔的承諾，這項計畫不只是補助，更是政府與飼主同行的定心丸，讓想給老寶貝一個家的市民知道，這條路上並不是孤單，桃園市致力於打造一座願意為每一個生命留下位置的動物友善城市。呼籲真正的愛不僅是陪牠走過最好的時候，更是當牠老了，依然願意牽著牠說「接下來，換我陪你」，歡迎有意願的民眾前往桃園市動物保護教育園區，給這些等待已久的生命一個重新被愛的機會。

南昌寵物友善園區有完善的照顧環境。圖／動保處提供
南昌寵物友善園區有完善的照顧環境。圖／動保處提供

動保處針對收容所7歲以上的老年動物推出「老寶貝認養長照計畫」。圖／動保處提供
動保處針對收容所7歲以上的老年動物推出「老寶貝認養長照計畫」。圖／動保處提供

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