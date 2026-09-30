【動物冷知識】老鼠也會急救？同伴昏迷竟幫忙「拉舌頭」 實驗揭驚人救援行為

哈囉大家好，我是帽帽！

在大自然裡，弱肉強食似乎才是生存法則。但其實，動物世界也有不少「看到同伴出事，就忍不住伸手幫忙」的時刻。

而且有些救援方式，甚至比我們想像中還要驚人。今天讓我們一起來看看3個有趣的動物救援冷知識吧！！

佛羅里達弓背蟻遇到同伴腿部嚴重受傷時，會幫忙咬掉受傷的腿。

聽起來超級殘忍，但這其實可能是一種「外科手術」。

觀察結果表明，截肢可以提高股骨受傷螞蟻的存活率，但對脛骨受傷的螞蟻則沒有影響。研究人員推測，這是因為病原體在股骨損傷部位擴散的速度比在遠端脛骨損傷部位擴散的速度慢。進一步的實驗表明，螞蟻能夠區分不同類型的傷口，並據此調整傷口護理方式。

小小一隻螞蟻，直接變身螞蟻外科醫生。

塞席爾葦鶯生活在塞席爾群島，當同伴不小心沾上捕鳥樹的黏性種子時，會主動幫忙把種子弄掉。

捕鳥樹的種子表面具有黏性，能黏在鳥類身上，幫助植物散播種子。但對小型鳥類來說，這東西黏太多可不是什麼好事，甚至可能影響他們的活動能力。

因此，當葦鶯發現同伴被黏住時，會幫忙把身上的種子一顆顆弄掉。

而且救援的過程中，救援者自己也可能沾上種子...即使自己可能也會陷入危險，但他們仍奮不顧身拯救同伴！！

老鼠的救援行為更是讓人意外。

實驗研究發現，當同伴陷入無反應狀態時，老鼠會展現出一系列漸進式的照護行為：從最初的輕柔嗅聞與梳理毛髮，逐漸升級到更積極的介入，如輕咬或拉出對方舌頭以確保呼吸道暢通。

這些特殊行為僅在同伴昏迷時出現，一旦對方恢復意識就會停止

這項發現顯示，動物之間的互助行為可能比我們原先認知的更為普遍！！

資料來源：1、2、3