「離水不死、還會走路」金門珍稀攀鱸復育 200尾魚重返陵水湖

金門珍稀原生淡水魚「攀鱸」族群逐漸減少，過去在金門不少水域都能見到，如今野生族群已相當稀少，主要僅剩烈嶼陵水湖仍可觀察。為守住這項珍貴的島嶼生態資產，內政部國家公園署金門國家公園管理處今天上午在陵水湖舉辦攀鱸復育野放活動，將200餘尾人工復育、經健康評估良好的攀鱸放回原生棲地，讓這群有「中斑虎」之稱的奇魚重新游回自然。

「攀鱸是一種離水不死、還會走路、甚至會爬樹的奇魚！」受金管處委託進行人工復育的「再生魚坊」負責人陳光耀說，攀鱸擁有特殊呼吸器官，能直接吸取空氣，即使離開水面仍可存活，並能利用鰓蓋及胸鰭在地面移動，展現驚人的生命力。

陳光耀表示，攀鱸早年在金門相當常見，長輩稱牠為「中斑虎」，意指牠比俗稱「中斑」的蓋斑鬥魚更兇猛。他多年前為了一睹攀鱸真面目，還特別前往海南島觀察，親眼看見攀鱸離水後在地面爬行，讓他印象深刻；沒想到徒手捕捉時，還被攀鱸如鋸片般的鰓蓋劃傷，更深刻感受到這種魚的「戰鬥力」。

攀鱸特殊的生存能力，也讓牠成為金門淡水生態系的重要原生物種，過去曾分布於浯江溪等水域，但受到極端氣候及水域棲地破碎化等因素影響，野生族群逐漸減少，目前在烈嶼陵水湖仍可發現少量族群。對不少烈嶼居民而言，攀鱸也是童年時期在農塘、水域活動時熟悉的身影，如今族群式微，也讓這項共同記憶面臨消失。

金管處近年持續推動攀鱸生態調查、棲地營造及保種復育，並委託再生魚坊投入人工復育工作，本次野放的200餘尾攀鱸，經確認健康狀況及活動力後，由烈嶼鄉民代表、社區居民及各國小師生共同參與野放。

活動現場，工作人員帶領學童與社區長輩分組將攀鱸送回陵水湖，只見一尾尾活潑的「中斑虎」入水後迅速游向水草間，孩子們也興奮地近距離觀察這種課本之外的「奇魚」。對許多學童而言，這場野放活動不只是一堂生態課，更是親手參與物種保育、見證攀鱸重返自然的難得經驗。

金管處表示，陵水湖是金門重要濕地生態系，也是目前攀鱸重要棲地之一，攀鱸復育不能只靠人工繁殖，還必須同步做好棲地維護及族群監測，並結合社區及學校力量，才能讓復育成果延續。

金管處未來將持續推動攀鱸生態調查、棲地保育及復育工作，結合社區與學校力量，讓這項珍貴的原生魚種不只是留在金門人的童年記憶中，而能持續在陵水湖水域繁衍，為下一代留下完整而多樣的島嶼生態。

內政部國家公園署金門國家公園管理處今天上午在陵水湖舉辦攀鱸復育野放活動，包括烈嶼地區的鄉民代表們都到場參與，與學童一起野放攀鱸。記者蔡家蓁／攝影

內政部國家公園署金門國家公園管理處今天舉辦攀鱸復育野放活動，攀鱸在透明盒中都相當有活力，讓人感受到「中斑虎」的戰鬥力。記者蔡家蓁／攝影